¿Se acuerdan del clásico emulador ZSNES? Bueno, han pasado décadas y se acaba de anunciar el regreso de los creadores originales de este programa anunciando el lanzamiento de Super ZSNES, un nuevo emulador de Super Nintendo reescrito desde cero que trae mejoras centradas en gráficos, audio y procesamiento mediante GPU, con el objetivo de adaptar juegos clásicos a hardware actual.

El emulador original debutó en 1997 para MS-DOS y luego se expandió a Windows y Linux. En su momento, destacó por su rendimiento en equipos de bajo costo, aunque con limitaciones en precisión. Su desarrollo se deterioró tras la salida de sus creadores y se detuvo alrededor de 2007, mientras otras alternativas ganaban terreno.

El nuevo Super ZSNES

El nuevo proyecto fue desarrollado por zsKnight y Demo, quienes reconstruyeron el software sin reutilizar el código previo. Uno de los cambios centrales es el uso intensivo de la GPU para tareas que antes dependían principalmente de la CPU, lo que permite procesamiento en paralelo y nuevas capacidades de renderizado.

El clásico ZSNES de 1997.

El emulador trae núcleos de CPU y audio más precisos, junto con funciones estándar como guardado de estado, rebobinado, avance rápido y compatibilidad con trucos. También mantiene una interfaz inspirada en la original, pero adaptada a resoluciones más altas.

Mejoras visuales, audio y compatibilidad

El sistema presenta al «Super Enhancement Engine», que añade mejoras específicas para cada juego. Entre ellas se incluyen soporte para pantalla panorámica, aumento de resolución con intervención directa en el renderizado, mapeado de texturas, sobreaceleración para reducir ralentizaciones y efectos tridimensionales en algunos títulos.

En lo que corresponde al sonido, el nuevo emulador permite reemplazar muestras comprimidas por versiones sin compresión. Estas mejoras pueden activarse o desactivarse según preferencia del usuario y no modifican los archivos ROM ni incorporan contenido protegido.

La versión inicial ofrece soporte para siete juegos, incluidos Super Mario World, Super Metroid y F-Zero, mientras que los desarrolladores planean ampliar la compatibilidad y habilitar herramientas para que los usuarios creen sus propias mejoras.

El programa está disponible en Windows, macOS, Linux y Android, con una versión para iOS en desarrollo. Se trata de una compilación temprana que aún tiene errores, carece de soporte para ciertos chips como DSP-1 y SuperFX, y recibirá actualizaciones orientadas a optimización, nuevas funciones y juego en línea.