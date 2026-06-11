iFixit abrió al T1, más conocido como Trump phone, y descubrió que es prácticamente el mismo celular que el HTC U24 Pro, un modelo lanzado en 2024. La investigación comparó ambos equipos mediante escáneres de rayos X, análisis internos y pruebas de funcionamiento, y encontró que comparten casi por completo su diseño y componentes, con solo algunas modificaciones menores.

El T1 que obtuvo iFixit fue a través de NBC News y lo examinó junto a un HTC U24 Pro, donde las similitudes iniciales eran visibles desde las especificaciones y el diseño exterior, pero el análisis interno permitió confirmar que ambos teléfonos son funcionalmente equivalentes. Incluso logró instalar la placa del HTC dentro de la carcasa del T1 y funcionar el teléfono sin problemas.

El desmontaje del Trump phone confirmó las similitudes

De acuerdo con iFixit, los componentes internos son casi idénticos. Ambos teléfonos utilizan un procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, cuentan con 12 GB de memoria LPDDR5 y ofrecen hasta 512 GB de almacenamiento.

Mira la investigación realizada a continuación:

Las diferencias detectadas son limitadas. El T1 viene con una batería ligeramente más grande, de 5.000 mAh frente a los 4.600 mAh del HTC U24 Pro. Sin embargo, admite carga de hasta 30 W, mientras que el modelo de HTC alcanza 60 W. También existen pequeños cambios en la posición del flash, el diseño de la rejilla del altavoz y algunos elementos de la carcasa exterior.

Otro cambio identificado aparece en la memoria utilizada por la placa principal. El Trump phone emplea un componente de Micron, mientras que el HTC U24 Pro utiliza uno de SK Hynix. iFixit señaló que esta diferencia podría responder a factores habituales de la cadena de suministro y no implica cambios relevantes en el funcionamiento del equipo.

Las imágenes obtenidas mediante tomografía computarizada industrial mostraron una correspondencia casi total entre ambos dispositivos, reforzando la conclusión de que el T1 deriva directamente del diseño del HTC U24 Pro.

Un teléfono «Made in the USA» de China

La investigación también examinó el origen de las piezas del teléfono. Según iFixit, la batería del T1 fue fabricada en Filipinas, una característica poco habitual en un mercado donde gran parte de estas celdas proviene de China.

Aun así, la mayoría de los componentes del dispositivo proceden de China. Además, recordó que el HTC U24 Pro ha sido vinculado a fabricantes contratistas con operaciones de producción en ese país.

El análisis se produce después de que Trump Mobile modificara la descripción pública del dispositivo. La compañía había promocionado inicialmente el teléfono como fabricado en Estados Unidos (Made in the USA), aunque posteriormente adoptó expresiones como «American-proud design», «designed with American values in mind» y referencias a equipos estadounidenses involucrados en el diseño y control de calidad.

Originalmente era un teléfono hecho en Estados Unidos.

Según iFixit, la evidencia recopilada apunta a que el T1 fue desarrollado a partir de una plataforma ya existente y fabricada previamente. La organización sostuvo que, dadas las similitudes entre ambos modelos, los plazos de lanzamiento y el precio de venta, el escenario más probable es que el teléfono utilice líneas de producción ya establecidas para el HTC U24 Pro.

El Trump phone se vende por $499 USD. El HTC U24 Pro fue lanzado originalmente con un precio de $469,99 USD y continúa disponible en algunas tiendas en una versión de 512 GB por $524,99 USD.