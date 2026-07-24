A menos de una semana que estallara la polémica, Microsoft le puso un freno a LG tras las quejas de los usuarios y consiguió que la surcoreana desactivara los anuncios emergentes de McAfee que aparecían a través de su aplicación LG Monitor App Installer en Windows 11.

Recordemos que todo comenzó por una investigación hecha por el youtuber, Gamers Nexus, quien pudo validar que tan solo con conectar un monitor LG a su computador, este instalaba automáticamente desde Windows Update (y sin autorización) la aplicación en cuestión y aparecían avisos publicitarios de McAfee.

Pavan Davuluri, vicepresidente ejecutivo de Windows y Dispositivos de Microsoft, contó en su cuenta de «X» que ambas empresas acordaron desactivar de inmediato esos anuncios. Eso sí, una medida que no implica que LG deje de instalar automáticamente sus aplicaciones. Solo elimina el tema de la publicidad emergente.

No habrá anuncios, pero LG puede seguir instalando Apps

Según explicó Microsoft, la empresa aceptó desactivar el pop-up de McAfee como medida inmediata. Davuluri mencionó además que seguirán trabajando con sus socios del ecosistema para mejorar la experiencia de los usuarios de Windows.

Cabe destacar que el caso ganó visibilidad después de que usuarios publicaran sus propias experiencias en redes sociales y de que Tim Sweeney, CEO de Epic Games, llamara la atención de Davuluri en «X». Inicialmente, el ejecutivo respondió que Microsoft estaba investigando la situación y, pocos días después, confirmó el acuerdo alcanzado con LG.

La defensa de LG y el funcionamiento de Windows Update

Por su parte, la surcoreana dijo que McAfee nunca se instala automáticamente y que solo puede hacerlo con el consentimiento del usuario. La empresa afirmó además que Monitor App Installer se distribuye mediante el proceso oficial de distribución de Windows, donde McAfee aparece como una opción adicional.

La compañía también aseguró que la aplicación no accede, recopila ni transmite datos personales de los clientes. Sin embargo, las críticas no se centraban únicamente en la posible instalación de McAfee, sino en que la propia aplicación de LG llegaba al equipo sin autorización previa y generaba anuncios emergentes en el escritorio.

Este tipo de comportamientos no es exclusivo de LG. Otros fabricantes de hardware han utilizado el mismo sistema de metadatos de dispositivos de Windows para ofrecer aplicaciones asociadas a sus productos cuando un periférico se conecta al computador.