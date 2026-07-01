Tras la presentación oficial de «macOS 27 Golden Gate» en la WWDC 2026, esta nueva versión se prepara para convertirse en la próxima gran actualización del sistema operativo para computadores de Apple y por múltiples razones importantes, incluyendo rendimiento, herramientas IA y seguridad.

Aunque su lanzamiento para todos los usuarios aún tomará algunas semanas y durante julio comenzará la primera beta pública, Apple ya adelantó las principales funciones que incorporará esta versión, con una fuerte apuesta por Apple Intelligence, una nueva generación de Siri y cambios que alcanzan tanto al sistema como a varias aplicaciones integradas.

Esta actualización también presenta mejoras en el diseño de macOS (aunque mantiene el controversial Liquid Glass), nuevas herramientas de productividad, funciones de inteligencia artificial distribuidas en distintas apps y cambios orientados a mejorar el rendimiento diario del sistema.

Mejoras en diseño destacadas por Apple.

Apple Intelligence inmersa en la experiencia de macOS 27

Sin dudas, una de las principales novedades de macOS 27 Golden Gate es la integración de la nueva generación de Apple Intelligence, una arquitectura que conecta modelos de inteligencia artificial con distintas funciones del sistema y las aplicaciones. Según Apple, estas capacidades permiten comprender mejor el contexto del usuario, realizar acciones entre aplicaciones, interpretar el contenido que aparece en pantalla y acceder a información más detallada cuando sea necesario.

Sobre esa base aparece el nuevo Siri AI, una versión completamente renovada del asistente y ahora potenciada por Google Gemini. Con Siri AI se pueden mantener conversaciones más extensas, responder consultas complejas, ayudar en sesiones de trabajo o lluvia de ideas y ejecutar acciones que combinan información de distintas aplicaciones.

Por ejemplo, una de las novedades es la incorporación de una app dedicada para Siri, disponible desde el Dock, donde es posible retomar conversaciones anteriores sincronizadas mediante iCloud o iniciar nuevas interacciones. Además, Siri podrá utilizarse prácticamente en cualquier lugar donde exista un campo de escritura para generar borradores, editar textos, corregir gramática o sugerir cambios de estilo.

Otra incorporación importante es Visual Intelligence, que llega por primera vez al computador con macOS 27 y mediante el atajo de teclado: Command + Shift + Space. Esta función te dejará seleccionar cualquier parte de la pantalla, como una fotografía, para hacer preguntas sobre ese contenido o solicitar acciones relacionadas directamente desde Siri.

Visual Intelligence en macOS 27.

La integración también alcanza a Spotlight. El buscador puede recomendar automáticamente consultar a Siri cuando detecta preguntas más complejas, mientras que los menús contextuales del sistema permiten seleccionar textos, imágenes o archivos y pedir información adicional sin abandonar el programa en uso.

Aplicaciones renovadas, cambios visuales y más rendimiento

Apple Intelligence también llega a varias aplicaciones incluidas en macOS 27. En Fotos aparecen nuevas herramientas de edición como Spatial Reframing, Extend y una versión mejorada de Clean Up, pensadas para recomponer imágenes, ampliar escenas y eliminar objetos con resultados más precisos.

Ahora Image Playground incorpora un nuevo modelo de generación de imágenes que permite crear ilustraciones en distintos estilos, incluidos resultados fotorrealistas, además de modificar imágenes mediante descripciones en lenguaje natural y utilizarlas como fondos de pantalla o protectores de pantalla.

Safari suma la organización automática de pestañas por tema, la función Notify Me para supervisar páginas web y avisar cuando cambien aspectos como disponibilidad o precios, además de la posibilidad de crear extensiones describiendo su funcionamiento mediante lenguaje natural.

Notify Me en Safari.

Las mejoras en macOS 27 también alcanzan a Passwords, que puede fortalecer automáticamente contraseñas débiles o comprometidas. Finder, con sugerencias inteligentes para nombrar archivos y carpetas según su contenido. Atajos, donde basta describir una automatización para que el sistema genere el flujo correspondiente. Y aplicaciones como Mail, Mensajes y Calendario, que reciben nuevas funciones de Apple Intelligence para redactar, responder y organizar información.

Fuera de la IA, Apple también actualizó el diseño de Liquid Glass con mayor legibilidad, nuevos iconos, barras laterales renovadas, una diferenciación más clara entre ventanas activas y opciones adicionales de personalización. A eso se suman mejoras de rendimiento que aceleran transferencias mediante AirDrop, la navegación por unidades de red, la sincronización con iCloud Photos y las búsquedas realizadas desde Spotlight y Mail.

MacOS 27 también traerá algo con lo que Apple fue bastante majadero y le dedicó mucho tiempo en el keynote principal de la WWDC 2026: nuevas herramientas de seguridad para familias. Entre ellas destacan cambios en Screen Time, nuevos controles parentales para administrar el acceso a sitios web y contactos, límites de uso por categorías de aplicaciones y una mejora de las funciones de protección que ahora también detectan contenido violento, además de las medidas ya existentes para imágenes con desnudos.

Finalmente, y si te preguntabas por la compatibilidad para utilizar este sistema operativo, es importante recordar que macOS 27 Golden Gate solo funciona con procesadores Apple Silicon. Dejando afuera a todos los Mac con procesadores Intel.

En detalle, los modelos compatibles son: