Cloudflare presentó a «Kitesurf», un navegador alojado en la nube y diseñado específicamente para agentes de inteligencia artificial, con una arquitectura que prioriza el consumo de CPU y memoria por sobre funciones pensadas para usuarios humanos. El servicio funciona sobre Workers y está disponible gratis durante su etapa beta a través de Browser Run.

La propuesta parte de una diferencia básica entre ambos tipos de usuarios. Un navegador convencional necesita resolver elementos como pestañas, extensiones y renderizado visual preciso, mientras que un agente de IA necesita procesar contenido, mantener el contexto y ejecutar tareas en la web con el menor costo computacional posible.

Kitesurf reduce recursos y cambia las prioridades de un navegador estándar

Cloudflare construyó Kitesurf para ejecutar tareas como extraer HTML y generar capturas de pantalla utilizando menos CPU y memoria que Chromium. En sus pruebas sobre 14 sitios, la compañía registró un consumo de CPU 3,1 veces menor para capturas y 3,8 veces menor para extracción de HTML.

La diferencia fue mayor en memoria: Kitesurf utilizó 4,7 veces menos memoria al tomar capturas y 7 veces menos al extraer HTML. En cambio, Chromium obtuvo mejores tiempos totales de ejecución. Las capturas tardaron una mediana de 1.148 milisegundos en Kitesurf frente a 637 milisegundos en Chromium, mientras que la extracción de HTML tomó 820 frente a 472 milisegundos.

Cloudflare atribuyó esa ventaja de Chromium a que el navegador tradicional utiliza un JIT que ya procesó previamente las páginas, mientras Kitesurf emplea un renderizador de software que todavía está en desarrollo. La compañía señaló que el menor consumo de CPU y memoria permite ejecutar más sesiones y reducir los costos asociados a esas cargas.

La arquitectura también fue diseñada considerando que los agentes pueden acceder a sitios y contenidos no confiables. Cada carga de página comienza como una sesión nueva y los distintos componentes permanecen aislados. Kitesurf utiliza Workers dinámicos para separar las funciones del navegador y un componente específico, SandboxOutbound, para controlar el acceso a la red.

El navegador combina tecnologías como Blitz para el renderizado, Stylo (el analizador CSS de Firefox) y Boa JS, un motor ECMAScript escrito en Rust. Cloudflare también indicó que el proyecto comenzó hace unas 12 semanas y que su primer prototipo se basó en el motor headless de código abierto Obscura.

Kitesurf ya funciona con miles de pruebas, pero tiene límites

El desarrollo alcanzó más de 215.000 pruebas de Web Platform Tests (WPT) aprobadas, con cientos de nuevos tests superados cada semana. Cloudflare indicó que Kitesurf ya puede renderizar sitios como Wikipedia, Hacker News, TodoMVC y buena parte de su propio panel de control.

La compatibilidad todavía no equivale a la de un navegador completo. Kitesurf no es adecuado por ahora para reproducir video, ejecutar WebGL, superar determinados desafíos de bots basados en huellas TLS ni mantener sesiones autenticadas prolongadas. Para esos casos, Cloudflare mantiene Chromium como opción predeterminada en Browser Run.

Kitesurf puede utilizarse mediante el endpoint compatible con Chrome DevTools Protocol (CDP) de Browser Run. La compatibilidad permite trabajar con herramientas como Puppeteer y Playwright, además de agentes que utilicen MCP y CDP. También existe un playground público para probar cómo renderiza distintas páginas; las capturas incluidas en la publicación muestran el uso de Chrome DevTools para inspeccionar el DOM, la red y el consumo de memoria.

La compañía mantiene el proyecto en desarrollo y trabaja en ampliar la cobertura de CDP, mejorar la fidelidad de las capturas y los PDF, aumentar la cantidad de pruebas WPT superadas y reducir aún más el consumo de recursos. Kitesurf seguirá disponible gratis mientras permanezca en beta, con límites por cuenta, y Cloudflare señaló que tiene previsto abrir el código del navegador cuando esté listo.