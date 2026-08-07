Jim Carrey será el protagonista de la película live action de «Los Supersónicos», luego de que Warner Bros. Discovery confirmara oficialmente el proyecto en su más reciente carta a los accionistas. La compañía incluyó la adaptación dentro de su lista de producciones previstas para estrenarse después de 2027.

Esta confirmación es el avance más concreto que ha tenido el proyecto en años de rumores y luego de varios intentos fallidos por llevar la clásica serie animada a la pantalla grande con actores reales.

Los Supersónicos vuelve al desarrollo tras años de intentos

La adaptación llevaba años en distintas etapas de desarrollo sin llegar a concretarse. Durante las últimas dos décadas surgieron varios intentos para producir una nueva versión de la franquicia, pero ninguno avanzó hasta la etapa de filmación. Hasta ahora, la única película estrenada fue la cinta animada de 1990.

En octubre de 2025 se comenzó a decir que Jim Carrey estaba en conversaciones para protagonizar la película, mientras que Colin Trevorrow aparecía vinculado al proyecto y Joe Epstein figuraba como coguionista. Sin embargo, la confirmación oficial de Warner Bros. Discovery no incluyó información sobre el director ni el equipo creativo.

Otro gran papel para Jim Carrey

La película representará un nuevo trabajo de alto perfil para Jim Carrey después de interpretar al Dr. Robotnik en la trilogía de Sonic the Hedgehog. Además, el actor también se encuentra vinculado al desarrollo de una secuela de How the Grinch Stole Christmas.

La historia original de Los Supersónicos, creada por Hanna-Barbera, debutó en televisión en 1962 y siguió a George Jetson, Jane, Judy, Elroy, la robot Rosie y el perro Astro en una sociedad futurista caracterizada por autos voladores, hogares automatizados y tecnología doméstica avanzada.

La serie tuvo nuevas emisiones durante las décadas siguientes y dio origen a distintas adaptaciones para televisión, cómics, videojuegos y una película animada estrenada en 1990.