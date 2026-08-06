La empresa californiana, Viture, presentó a sus «Viture Pro 2» como parte de su colección que celebra el quinto aniversario de la compañía. Estos nuevos lentes XR llegan con un precio de $299 USD, una importante baja en comparación al modelo ‘Pro’ original, y centran sus principales cambios en la calidad de imagen, el peso y la comodidad de uso.

En general, la compañía mantuvo el diseño del modelo anterior, pero dijo que retrabajó el sistema óptico para mejorar la curvatura del campo visual, la nitidez, la distorsión geométrica y la estabilidad de la imagen, un conjunto de cambios que agrupa bajo el nombre UltraClarity 3.0.

Estos nuevos lentes ocupan pantallas Sony Micro-OLED con un brillo máximo de 1.600 nits, muy por encima de los 1.000 nits del Viture Pro original. También mantienen la resolución de 1.920 × 1.080 píxeles por ojo y la frecuencia de actualización de 120 Hz, mientras que el campo de visión aumenta de 46 a 50 grados.

Otro de los cambios relevantes está en el peso. Los Viture Pro 2 pesan 63 gramos, un 20 % menos que la primera generación, además de ser un 16 % más delgados. Viture también incorporó un nuevo material en las patillas, almohadillas nasales con más opciones de ajuste y un visor opaco desmontable incluido en la caja para quienes prefieran bloquear la luz exterior durante el uso.

Los lentes mantienen el sistema de ajuste dióptrico integrado con controles independientes para cada ojo entre 0 y -5,0 dioptrías, una característica que, según la empresa, permite que muchas personas con miopía prescindan de lentes graduados adicionales.

Mobile Dock Mini para más conectividad de los Viture Pro 2

Junto con los nuevos lentes, Viture presentó al Mobile Dock Mini, un accesorio modular compatible con todos los modelos de lentes XR de la marca.

El dispositivo trae una batería de 10.000 mAh que es un 34 % más pequeño y un 30 % más liviano que el Mobile Dock anterior y puede alimentar simultáneamente los lentes mientras carga otros dispositivos como un teléfono o una consola portátil. También trae un adaptador desmontable que permite utilizarlo tanto acoplado a una consola Nintendo Switch 2 como a un concentrador USB-C independiente.

El dock también permite conectar hasta dos pares de lentes desde una misma fuente compatible y da salida para pantallas por HDMI a través de su diseño modular. Viture confirmó que el Mobile Dock Mini cuesta $99 USD, mientras que la compra conjunta con los Viture Pro 2 baja el precio total en $20 USD durante la campaña de aniversario.