Mentra hace un tiempo presentó sus nuevos lentes inteligentes «Mentra Live», un dispositivo enfocado en transmisiones en vivo que llamó la atención por incluir compatibilidad con plataformas como OnlyFans, Twitch, YouTube, Instagram y X desde el lanzamiento. La empresa informó que los lentes integran una cámara HD de 12 megapíxeles, funciones de livestreaming estabilizado y acceso a una tienda de aplicaciones propia para smart glasses.

Cuestan $299 dólares y forman parte del ecosistema MentraOS, un sistema operativo de código abierto que permite instalar aplicaciones desarrolladas específicamente para este tipo de dispositivos.

Los lentes para OnlyFans también buscan reducir el uso de la nube

Además de su enfoque en livestreaming, Mentra mostró una nueva función orientada al procesamiento local de datos. En una demostración reciente, el CEO de la compañía, Cayden Pierce, enseñó cómo los lentes pueden ejecutar consultas simples de visión computacional sin conexión a Internet.

Según explicó la empresa, el nuevo SDK Bluetooth permite que los lentes se comuniquen directamente con aplicaciones en Android y iPhone sin depender del procesamiento en la nube. En el video de prueba, Pierce desactivó las conexiones Wi-Fi y 5G del teléfono mientras el sistema identificaba el color de un objeto usando un modelo de lenguaje ejecutado localmente.

Introducing the Mentra Bluetooth SDK – control smart glasses directly from your Android/iOS app.



Thousands of devs built smart glasses apps. But we heard one common complaint…. the cloud.



So we stripped it out and gave you direct glasses control straight from your phone app. pic.twitter.com/2vjywVxeLi — cayden 凯登 (@caydengineer) May 20, 2026

La compañía señaló que el flujo anterior enviaba la información desde los lentes hacia los servidores de Mentra antes de devolver la respuesta al usuario. Este nuevo enfoque busca reducir la dependencia de conexiones móviles y atender preocupaciones relacionadas con privacidad y almacenamiento de datos.

Esto tomó importancia porque gran parte de los lentes inteligentes actuales utilizan procesamiento remoto para funciones de inteligencia artificial. También se compara este esquema con modelos como los Ray-Ban de Meta, que dependen de servidores externos para interpretar consultas visuales.

Mentra apuesta por una tienda de apps propia

La compañía afirmó al momento de su lanzamiento que Mentra Live es el primer par de lentes inteligentes con una tienda de aplicaciones integrada. La plataforma, llamada MiniApp Store, permite acceder a aplicaciones desde Android e iOS, y ya incluye herramientas desarrolladas por terceros.

Entre las aplicaciones mencionadas por la compañía aparecen asistentes de IA, sistemas de notas, análisis de póker y hasta una app llamada «Chess Cheater». La empresa indicó que los desarrolladores comenzaron a trabajar con el SDK desde inicios de 2025.

Los lentes pesan 43 gramos e incluyen tres micrófonos, audio estéreo y una batería con autonomía superior a 12 horas. El estuche agrega más de 50 horas adicionales de carga y el dispositivo también puede conectarse a una batería externa o teléfono mediante un cable de carga continua.