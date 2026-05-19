Google presentó en su evento I/O 2026 una radical y profunda transformación a su motor de búsquedas y dejó atrás el modelo que durante más de dos décadas lo definió: una lista de enlaces ordenados para navegar (o ‘surfear’ para los más viejos). La compañía reemplazará progresivamente esa lógica por respuestas generadas con inteligencia artificial, interfaces interactivas y agentes capaces de ejecutar tareas en segundo plano.

A este rediseño, Google lo describrió como la mayor actualización del buscador en más de 25 años. Ahora este cambio convierte al histórico cuadro de búsqueda en una interfaz impulsada por Gemini que ya no se limita a solo encontrar páginas. Se podrá interpretar preguntas extensas, procesar imágenes, archivos, videos o pestañas de Chrome y responder mediante experiencias generadas dinámicamente por IA.

Google aprovechó de confirmar también que «AI Mode» superó los 1.000 millones de usuarios mensuales y que las consultas dentro de esa modalidad más que se duplican cada trimestre desde su lanzamiento.

Las búsquedas tradicionales quedan en segundo plano

Próximamente, uno de los cambios más visibles será el nuevo cuadro de búsqueda inteligente. Google explicó que este se expande automáticamente para consultas más largas y utiliza sugerencias impulsadas por IA que van más allá del autocompletado tradicional. La compañía busca que el usuario converse con «Search» (el módulo de búsquedas) en lugar de escribir palabras clave para encontrar enlaces.

El cambio también modifica la forma en que aparecen los resultados. Aunque Google mantendrá enlaces tradicionales, las nuevas funciones priorizan respuestas conversacionales, resúmenes generados por IA y paneles interactivos creados en tiempo real. Desde AI Overview, los usuarios pueden continuar preguntas dentro de AI Mode sin salir del entorno generado por la inteligencia artificial.

En la práctica, el buscador deja de actuar solo como un índice de páginas y pasa a convertirse en un sistema que interpreta contexto, genera respuestas y ejecuta acciones. Google describió esta transición como el comienzo de la «era de los agentes de búsqueda».

La empresa anunció agentes automatizados que pueden trabajar de forma permanente para monitorear información específica. Estos «information agents» podrán rastrear precios, publicaciones web, noticias, movimientos financieros o listados inmobiliarios y enviar actualizaciones cuando detecten resultados relevantes para el usuario.

Según explicó Liz Reid, vicepresidenta de Search, los agentes funcionan en segundo plano «24/7» y son capaces de elaborar planes de monitoreo utilizando datos en tiempo real. Durante las demostraciones, Google mostró ejemplos de agentes configurados para seguir departamentos en alquiler según presupuesto y ubicación o detectar lanzamientos de productos específicos.

Google también amplió las capacidades agentic hacia reservas y servicios locales. Search podrá encontrar disponibilidad para actividades, comparar opciones y dirigir al usuario hacia proveedores para completar reservas. En algunas categorías, como reparaciones para la casa o el cuidado de mascotas, el sistema incluso podrá contactar negocios en nombre del usuario.

Google convierte Search en una plataforma impulsada por IA

Otro de los anuncios centrales fue la incorporación de interfaces generativas dentro del buscador. Google utilizará Gemini 3.5 Flash y su plataforma Antigravity para construir gráficos, simulaciones, tablas y visualizaciones dinámicas directamente en la página de resultados.

La compañía explicó que Search podrá generar experiencias personalizadas para cada consulta. En lugar de mostrar únicamente enlaces, el sistema creará paneles interactivos adaptados al tema de búsqueda y mantendrá proyectos persistentes que el usuario podrá reutilizar.

Google también presentó opciones para construir «mini apps» desde Search mediante instrucciones en lenguaje natural. Los usuarios podrán pedir herramientas específicas, como planificadores de comidas, paneles para organizar mudanzas o rastreadores fitness personalizados, y el buscador generará automáticamente la interfaz correspondiente.

Parte de estas funciones se apoyan en «Personal Intelligence», un sistema que conecta servicios como Gmail, Google Photos y próximamente Google Calendar para personalizar respuestas y recomendaciones. Google dijo que esas conexiones son opcionales y que el usuario mantiene control sobre los datos utilizados.

Varias de estas nuevas funciones comenzarán a desplegarse desde esta semana. Las capacidades de interfaces generativas y los agentes automatizados llegarán de forma gradual durante los próximos meses, mientras que otras herramientas quedarán inicialmente limitadas a quienes pagan por Google AI Pro y Ultra.