Un jurado federal de California rechazó este lunes las demandas presentadas por Elon Musk contra OpenAI, Sam Altman y otros ejecutivos de la compañía, al concluir de forma unánime que el empresario presentó la causa fuera del plazo legal permitido. La decisión elimina la posibilidad inmediata de que prosperen sus pedidos para remover a la cúpula de la empresa y reclamar daños por más de 130.000 millones de dólares.

El fallo llegó tras cerca de dos horas de deliberación en un tribunal de Oakland, luego de un juicio que se extendió durante tres semanas y expuso documentos internos, mensajes privados y testimonios de figuras clave del sector tecnológico. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers adoptó el veredicto del jurado y desestimó las reclamaciones.

Elon Musk vs. OpenAI

Musk cofundó OpenAI en 2015 y aportó unos 38 millones de dólares en sus primeros años. En la demanda presentada en 2024, sostuvo que Sam Altman y Greg Brockman desviaron a la organización de su misión original sin fines de lucro para convertirla en una empresa orientada a generar ganancias. También acusó a Microsoft de colaborar en esa transición mediante sus inversiones en la compañía.

La defensa de OpenAI respondió que nunca existió un compromiso permanente para mantener la estructura exclusivamente sin fines de lucro. Además, afirmó que Musk respaldó discusiones internas para crear una entidad comercial capaz de competir con Google y que intentó tomar control de la organización antes de abandonar el proyecto en 2018.

Durante el juicio, los abogados de OpenAI argumentaron que Musk conocía desde al menos 2021 las decisiones corporativas que luego cuestionó judicialmente. El jurado coincidió con esa postura al considerar que el plazo legal para demandar ya había expirado cuando presentó el caso.

Entre los testigos estuvieron el CEO de Microsoft, Satya Nadella; el cofundador de OpenAI, Ilya Sutskever; y exintegrantes de la junta directiva de la compañía. Sam Altman declaró que una de las preocupaciones iniciales dentro de OpenAI era evitar que una inteligencia artificial avanzada quedara bajo el control de una sola persona.

Musk molesto anunció apelación

Musk defendió su posición ante el jurado y sostuvo que «no está bien robar una organización benéfica». En otra instancia del proceso, afirmó que había sido «un tonto» por financiar a OpenAI en sus primeros años.

Tras conocerse el veredicto, OpenAI calificó la decisión como una victoria judicial y sostuvo que la demanda buscaba perjudicar a un competidor directo de xAI, la empresa de inteligencia artificial creada por Musk en 2023. Microsoft señaló que «los hechos y la cronología» del caso eran claros desde hacía tiempo.

El empresario criticó posteriormente a la jueza en publicaciones en X y afirmó que el fallo establece «una licencia gratuita para saquear organizaciones benéficas» si las acciones permanecen ocultas durante algunos años. Su abogado principal, Marc Toberoff, adelantó que el equipo legal planea presentar una apelación.