Prime Video confirmó que la tercera temporada de «Lord of the Rings: The Rings of Power» se estrenará el 11 de noviembre de 2026. El anuncio se realizó durante la presentación anual Upfront de Amazon y fijó el regreso de una de las producciones más vistas de la plataforma, ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media creada por J.R.R. Tolkien.

La nueva entrega avanzará varios años respecto de los acontecimientos de la segunda temporada y se ubicará en plena guerra entre los elfos y Sauron. Según la descripción oficial, la historia mostrará al Señor Oscuro intentando forjar el Anillo Único para obtener ventaja en el conflicto y someter a los pueblos de la Tierra Media.

El desempeño de The Rings of Power

Amazon contó que la producción superó los 185 millones de espectadores en todo el mundo y continúa siendo uno de los principales motores de nuevas suscripciones a Prime.

Además, dijeron que la primera temporada mantiene el récord como el estreno televisivo más grande en la historia de Prime Video, mientras que la segunda figura entre las cinco temporadas de regreso más vistas de la plataforma. También indicó que la segunda entrega debutó como la serie original más vista en el ranking Streaming Top 10 de Nielsen y permaneció entre las cuatro primeras durante toda su emisión.

La ficción se desarrolla miles de años antes de los hechos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos. La trama sigue a personajes nuevos y conocidos mientras enfrentan el resurgimiento del mal en distintos territorios de la Tierra Media, incluidos Lindon, Númenor y las Montañas Nubladas.

Próximos proyectos del universo de Tolkien

La tercera temporada está producida por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay. También participan como productores ejecutivos Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y la directora Charlotte Brandstrom. La serie es producida por Amazon MGM Studios.

Las dos primeras temporadas permanecen disponibles en Prime Video en más de 240 países y territorios, con opciones en varios idiomas.

El anuncio de esta fecha de estreno coincidió además con otros proyectos vinculados al universo de Tolkien. Entre ellos figura la película The Hunt for Gollum, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, prevista para el próximo año.