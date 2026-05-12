El Gobierno confirmó este lunes la salida de Rafael Araos como subsecretario de Ciencia, luego de una serie de diferencias con la ministra Ximena Lincolao relacionadas con la ejecución de un plan de despidos al interior del ministerio. La renuncia fue aceptada por el presidente José Antonio Kast, mientras que la cartera informó que el cargo será asumido de manera subrogante por Carolina Rossi, jefa de la División de Tecnología Emergente.

La tensión entre ambas autoridades se arrastraba desde fines de abril, cuando Lincolao instruyó a concretar un proceso de desvinculaciones asociadas al ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo. Según los antecedentes publicados por La Tercera, el recorte contemplaba cerca de 40 funcionarios, equivalentes alrededor del 30 % de la dotación del ministerio. Araos se negó a firmar las cartas de despido y puso su cargo a disposición.

Araos vs. Lincolao

Fuentes del ministerio señalaron que también existían discrepancias respecto de la forma de conducción interna. De acuerdo con versiones recogidas por Radio Bío Bío, Lincolao mantenía una lógica de trabajo «sobre la marcha», mientras que Araos privilegiaba una planificación estratégica, lo que derivó en un «choque cultural» dentro de los equipos.

La situación quedó temporalmente suspendida debido al viaje de la ministra a Estados Unidos en el marco del programa «Choose Chile». Antes de salir del país, la secretaria de Estado reiteró la instrucción de ejecutar los despidos, decisión que el entonces subsecretario volvió a rechazar.

Con el retorno de Lincolao a Chile, la renuncia se concretó durante la tarde del lunes. El Ministerio de Ciencia indicó mediante un comunicado que el presidente aceptó la salida de Araos y agradeció su trabajo durante el período en el cargo.

Con este comunicado el gobierno anunció que aceptó la renuncia.

Otras renuncias siguieron al subsecretario de Ciencia

La dimisión de Araos fue seguida por otras salidas en la plana mayor de la cartera. Presentaron su renuncia Camila Skewes, jefa de gabinete, y Alejandra Tagle, jefa de la División Jurídica, ambas consideradas parte del círculo cercano del exsubsecretario.

Estas desvinculaciones ocurrieron semanas después de que el ministerio resolviera fusionar los gabinetes de la cartera y de la subsecretaría como medida de reducción de gastos. Por otro lado, se indicó que el ambiente laboral se había tensionado por las diferencias entre la conducción ministerial y los equipos funcionarios.