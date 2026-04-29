La Association for Computing Machinery (ACM) anunció al ganador de uno de sus reconocimientos internacionales en informática, destacando investigaciones relacionadas con algoritmos y sistemas de búsqueda. En ese contexto, el científico chileno Ricardo Baeza-Yates fue distinguido con el Premio Luiz André Barroso 2025 por sus contribuciones en computación y su influencia en el desarrollo tecnológico de Latinoamérica.

El galardón distingue a investigadores de comunidades históricamente subrepresentadas que realizaron aportes fundamentales a la informática y contempla una charla en una conferencia de ACM, además de un premio económico de $40.000 USD y una donación adicional destinada a una organización elegida por el propio ganador.

El reconocimiento a Ricardo Baeza-Yates

La ACM destacó que Baeza-Yates es uno de los principales referentes mundiales en recuperación de información, con aportes que incluyen el desarrollo de estructuras de datos y algoritmos para búsqueda de texto y coincidencias aproximadas, entre ellos el conocido algoritmo Shift-Or.

A lo largo de su carrera publicó más de 500 artículos científicos y coescribió el libro «Modern Information Retrieval», considerado una referencia central en el campo de las búsquedas web. Su trabajo también se extendió a la industria tecnológica, donde se desempeñó como vicepresidente de investigación en Yahoo! Labs y actualmente es Search Chief Scientist en You.com.

Este reconocimiento también consideró su influencia en la articulación de una comunidad científica en la región. Desde la Universidad de Chile impulsó el Centro de Investigación Web y promovió redes de colaboración como el Centro Latinoamericano de Estudios en Informática (CLEI), además de conferencias especializadas como SPIRE y el workshop Alberto Mendelzon.

Trayectoria, comunidad regional y la IA

En paralelo a sus contribuciones técnicas, el académico ha participado en el diseño de marcos para el desarrollo de tecnologías responsables. Durante los últimos años centró su trabajo en la inteligencia artificial responsable, siendo coautor de los principios de sistemas algorítmicos de la ACM y miembro de instancias como OCDE, IEEE y el Foro Económico Mundial.

Autoridades del organismo valoraron su enfoque colaborativo en América Latina. El presidente de ACM, Yannis Ioannidis, señaló que su trabajo promovió la cooperación entre países para impulsar economías digitales en la región. Su reconocimiento será entregado el próximo 13 de junio en la ceremonia anual de la ACM.