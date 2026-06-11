Skylight es una nueva línea de iluminación para techos que busca recrear la sensación de luz natural en interiores mediante tecnología LED. El producto, creado por Signify bajo la marca Philips, está diseñado para reproducir el brillo, la profundidad y los cambios de tonalidad de la luz diurna, ideal para espacios con acceso limitado a luz solar.

Esta nueva gama llegará a países europeos durante junio de 2026 y estará disponible en versiones de tamaño mediano y grande. Además, la familia incluye modelos Skylight VitaUp, que incorporan un módulo UV-B pensado para apoyar la producción natural de vitamina D en interiores, junto con mecanismos de seguridad que limitan su uso continuo.

Cómo funciona Philips Skylight

Según Signify, Skylight utiliza la tecnología NatureConnect para reproducir características visuales de la luz natural y generar la impresión de una ventana abierta al cielo dentro del hogar. El panel de techo distribuye la iluminación de manera uniforme y está diseñado para instalarse sobre superficies planas.

Una de sus características principales es «auto day rhythm», un sistema que ajusta automáticamente el brillo y la temperatura de color durante el día. La iluminación adopta tonos más fríos y enriquecidos en azul durante las horas diurnas y cambia a matices más cálidos por la tarde y la noche. También ofrece cinco escenas preconfiguradas para distintos usos, desde iluminación orientada a la concentración hasta ambientes más relajados.

Todos los modelos vienen con un control remoto, un perfil delgado para montaje superficial y certificación IP44, lo que permite su instalación en baños y otros espacios húmedos.

La compañía validó este producto con una investigación realizada en Países Bajos entre adultos mayores de 18 años. Según esos resultados, el 58 % de los encuestados considera que pasa demasiado tiempo en interiores, mientras que un 89 % afirma sentirse con más energía cuando recibe suficiente luz natural. Además, el 43 % declaró estar abierto a soluciones que reproduzcan la luz del día dentro de casa.

Skylight VitaUp y las limitaciones de conectividad

Como les contábamos, la variante Skylight VitaUp añade un módulo UV-B diseñado para favorecer la producción natural de vitamina D. Signify dijo que el sistema viene con controles de seguridad integrados, entre ellos un apagado automático después de ocho horas de funcionamiento, además de la posibilidad de control manual mediante el mando incluido.

Signify también aclaró que este producto no está concebido ni aprobado como dispositivos médicos y que no sustituyen la exposición a la luz solar natural. Tampoco es parte del ecosistema Philips Hue. Por esa razón no ofrece funciones de hogar inteligente como conectividad Wi-Fi, Zigbee o Matter, ni integración con plataformas domóticas.

El precio inicial anunciado para Europa es de 499,99 euros, cifra que corresponde al modelo de entrada de esta nueva gama. Mientras Signify confirmó la disponibilidad en mercados europeos a partir de junio, una de las publicaciones especializadas señaló que la llegada a Estados Unidos está prevista para septiembre.