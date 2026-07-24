Un gran porrazo se dio PlayStation Network hoy viernes, falla que duró varias horas y que dejó a miles de jugadores sin acceso a funciones en línea y, en muchos casos, sin la posibilidad de iniciar sus juegos digitales. A este punto, el servicio ya fue restablecido por Sony, pero la compañía no ha explicado qué provocó la caída.

La incidencia afectó a usuarios de PS5, PS4, PS3 y PS Vita, además de servicios como PlayStation Store, la gestión de cuentas, las funciones sociales y otras características de la plataforma. Durante la interrupción, la página oficial de estado de PlayStation advirtió que los jugadores podían tener problemas para abrir juegos, aplicaciones o utilizar funciones de red.

¿Por qué se cayó PlayStation Network?

Con el pasar de las horas, Sony actualizó su página de estado para confirmar que todos los servicios volvieron a estar disponibles, aunque durante la recuperación de estos, algunos usuarios todavía tenían dificultades para acceder a productos en PlayStation Store.

Y si bien la compañía no entregó detalles sobre el origen de la falla, esta interrupción coincidió con un incidente de conectividad reportado por Amazon Web Services (AWS) en la región US-WEST-2. AWS dijo que el problema quedó resuelto tras identificar una falla en equipos de red encargados del enrutamiento del tráfico, pero Sony no confirmó una relación entre ambos eventos.

Mientras el servicio permaneció fuera de línea, miles de usuarios reportaron problemas a plataformas de monitoreo de interrupciones y compartieron en redes sociales que no podían acceder a sus juegos digitales ni utilizar funciones online.

La caída reabrió el debate sobre los juegos digitales

Sin duda, esta caída llegó en el peor momento para Sony. Considerando la lluvia de reclamos que tienen en cada publicación de sus redes sociales, esto alimentó aún más la discusión por la dependencia de los juegos digitales cuando se producen fallas en los servicios online. Varios usuarios aprovecharon de comentar que quienes contaban con copias físicas podían seguir jugando con normalidad, mientras otros quedaron sin acceso.

Recordemos que hace pocos días, Sony anunció que a partir de enero de 2028 dejará de lanzar nuevos juegos de PlayStation en formato físico, una decisión que generó críticas entre parte de la comunidad por la creciente dependencia de la distribución digital.

Al momento de publicar este artículo, la página oficial de estado de PlayStation mostraba todos los servicios de PlayStation Network operativos, mientras Sony seguía sin publicar una explicación sobre la causa de la interrupción.