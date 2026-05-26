Sony confirmó los juegos mensuales de PlayStation Plus para junio de 2026, en el primer anuncio del servicio después del reciente aumento de precios de la suscripción. La selección de este mes incluye Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 y Warhammer 40,000: Darktide, títulos que estarán disponibles para todos los miembros desde el 2 de junio hasta el 6 de julio.

La compañía también informó que EA Sports FC 26 seguirá disponible hasta el 16 de junio como parte de la rotación mensual. Además, PlayStation anunció la llegada de Destiny 2: Legacy Collection (2025) al catálogo para usuarios Extra y Premium/Deluxe a partir del 9 de junio, incluyendo la expansión The Final Shape.

Los juegos de PlayStation Plus para junio de 2026

La alineación principal de junio de 2026 mezcla propuestas cooperativas, juegos de pelea y acción multijugador. Grounded Fully Yoked Edition, desarrollado originalmente por Obsidian Entertainment, llegará tanto a PS5 como PS4. El juego de supervivencia cooperativa ya formaba parte de Xbox Game Pass antes de su lanzamiento en PlayStation.

Por otro lado, Nickelodeon All-Star Brawl 2 también estará disponible en ambas consolas de Sony. El juego reúne personajes de distintas franquicias animadas de Nickelodeon en un formato de combate similar al de los títulos de plataformas competitivas.

El tercer juego confirmado es Warhammer 40,000: Darktide, exclusivo para PS5 dentro de esta selección mensual. El título cooperativo de Fatshark se ambienta en el universo de Warhammer 40K y se centra en partidas para cuatro jugadores con clases especializadas. Según la información publicada por PlayStation, el juego recibirá una nueva clase llamada Skitarii el próximo 23 de junio, coincidiendo con su incorporación al servicio.

Sony detalló que los jugadores podrán descargar estos títulos desde el martes 2 de junio. Hasta esa fecha, los suscriptores todavía pueden añadir a su biblioteca los juegos de mayo, entre ellos Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols.

Junto con los juegos mensuales, PlayStation confirmó que el resto del catálogo de junio para miembros Extra y Premium será revelado durante el próximo mes. También señaló que Destiny 2: Legacy Collection (2025) incorporará la expansión The Final Shape desde el 9 de junio para esos niveles de suscripción.