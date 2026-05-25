La mañana de este lunes, usuarios reportaron problemas para ingresar a distintos servicios digitales del Estado debido a una caída de la Clave Única, el sistema de identificación digital utilizado para realizar trámites en organismos como Fonasa, Registro Civil y Mercado Público. Horas después de los primeros reportes, la Secretaría de Gobierno Digital confirmó que el servicio presentó una interrupción y aseguró que los datos personales de los usuarios no se vieron comprometidos.

Las fallas comenzaron durante las primeras horas del día y se notaron tanto en plataformas estatales como en el propio sitio de la Clave Única. Los usuarios indicaron dificultades para iniciar sesión y completar trámites online, mientras que en algunos casos aparecía un error 504 al intentar acceder a servicios vinculados con autenticación digital.

Gobierno confirmó problemas con la Clave Única

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno Digital informó que «durante las primeras horas de este lunes el servicio de ClaveÚnica presentó una interrupción que afectó el acceso a distintos servicios digitales del Estado». La explicación incluyó: «sin verse comprometidos los datos personales de los usuarios».

Comunicado de la Secretaría de Gobierno Digital.

El organismo señaló además que, tras el trabajo de los equipos técnicos, Clave Única «ya se encuentra operativa y disponible» para acceder a los distintos servicios estatales. Sin embargo, advirtió que durante las próximas horas podría registrarse «una leve lentitud en el acceso o respuesta de la plataforma», situación que debería normalizarse progresivamente.

Antes de la declaración oficial, distintos organismos públicos comenzaron a responder consultas de usuarios afectados. Desde la Dirección de Compras y Contratación Pública reconocieron que la plataforma presentaba dificultades y recomendaron ingresar a Mercado Público utilizando RUT y contraseña propia del servicio.

La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile también informó medidas alternativas para quienes no podían acceder a su portal debido a la indisponibilidad de Clave Única. En tanto, desde el Registro Civil recordaron que la operatividad del sistema depende del Gobierno Digital.