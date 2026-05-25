La mañana de este lunes, usuarios reportaron problemas para ingresar a distintos servicios digitales del Estado debido a una caída de la Clave Única, el sistema de identificación digital utilizado para realizar trámites en organismos como Fonasa, Registro Civil y Mercado Público. Horas después de los primeros reportes, la Secretaría de Gobierno Digital confirmó que el servicio presentó una interrupción y aseguró que los datos personales de los usuarios no se vieron comprometidos.
Las fallas comenzaron durante las primeras horas del día y se notaron tanto en plataformas estatales como en el propio sitio de la Clave Única. Los usuarios indicaron dificultades para iniciar sesión y completar trámites online, mientras que en algunos casos aparecía un error 504 al intentar acceder a servicios vinculados con autenticación digital.
Gobierno confirmó problemas con la Clave Única
A través de un comunicado, la Secretaría de Gobierno Digital informó que «durante las primeras horas de este lunes el servicio de ClaveÚnica presentó una interrupción que afectó el acceso a distintos servicios digitales del Estado». La explicación incluyó: «sin verse comprometidos los datos personales de los usuarios».
El organismo señaló además que, tras el trabajo de los equipos técnicos, Clave Única «ya se encuentra operativa y disponible» para acceder a los distintos servicios estatales. Sin embargo, advirtió que durante las próximas horas podría registrarse «una leve lentitud en el acceso o respuesta de la plataforma», situación que debería normalizarse progresivamente.
Antes de la declaración oficial, distintos organismos públicos comenzaron a responder consultas de usuarios afectados. Desde la Dirección de Compras y Contratación Pública reconocieron que la plataforma presentaba dificultades y recomendaron ingresar a Mercado Público utilizando RUT y contraseña propia del servicio.
La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile también informó medidas alternativas para quienes no podían acceder a su portal debido a la indisponibilidad de Clave Única. En tanto, desde el Registro Civil recordaron que la operatividad del sistema depende del Gobierno Digital.