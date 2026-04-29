Una nueva aplicación de videos cortos llamada «Divine» está disponible en tiendas de aplicaciones y resucita el formato de clips en loop de seis segundos que Vine entregó entre 2013 y 2017. Además, esta nueva plataforma volvió a publicar aproximadamente 500.000 videos originales y populares de Vine, incluyendo los perfiles de los usuarios detrás de estos clips.

El servicio, que es derechamente una resurrección de Vine, permite ver este material histórico y publicar nuevos videos bajo el mismo formato, con un despliegue inicial mediante invitaciones y acceso progresivo. La app se puede descargar en App Store y Google Play, aunque su disponibilidad es por etapas.

Divine y la reconstrucción del archivo original de Vine

El catálogo de Divine se formó a partir de contenidos recuperados de cerca de 100.000 creadores que fueron activos y populares en Vine, almacenados previamente por iniciativas como Archive Team y el Internet Archive. Los archivos originales, guardados en bloques binarios de gran tamaño, requirieron procesos técnicos para restaurar tanto los videos como sus métricas asociadas.

El desarrollo del proyecto estuvo liderado por Evan Henshaw-Plath, quien trabajó en la reconstrucción de los datos y en la creación de la nueva plataforma. Las pruebas iniciales incluyeron 100.000 videos y se ampliaron progresivamente hasta alcanzar el volumen actual antes del lanzamiento público.

Modelo técnico, control de datos y políticas

Divine cuenta con el respaldo de la organización And Other Stuff, fundada por Jack Dorsey, cofundador de Twitter y exdirector ejecutivo de esa compañía, y orientada a proyectos de código abierto. La plataforma se basa en el protocolo descentralizado Nostr y evalúa integraciones con sistemas como AT Protocol y ActivityPub, con el objetivo de ofrecer mayor control sobre cuentas, audiencia y distribución.

La plataforma también establece condiciones para limitar el contenido generado por inteligencia artificial. Los usuarios deben grabar directamente en la aplicación o verificar el origen de los archivos mediante el estándar C2PA, que certifica la procedencia del material digital.