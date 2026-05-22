Meta lanzó silenciosamente y sin un anuncio oficial una nueva aplicación móvil llamada «Forum», una plataforma separada a Facebook, pero enfocada en los grupos de esta misma red social que busca concentrar conversaciones generadas a partir de publicaciones de los usuarios.

La aplicación solo funciona vinculada a una cuenta de Facebook. Después de iniciar sesión, Forum importa automáticamente los grupos, publicaciones y actividad existentes, además de permitir publicar usando un apodo dentro de las comunidades. Según la descripción de la app, Meta presenta el servicio como «un espacio dedicado a discusiones más profundas, respuestas reales y comunidades que te importan».

Cómo funciona Forum y qué cambia frente a los grupos

Forum reorganiza la experiencia de grupos de Facebook en una aplicación separada y con un feed centrado exclusivamente en conversaciones comunitarias. La interfaz muestra publicaciones de grupos ya seguidos y también sugiere nuevas comunidades relacionadas con los intereses del usuario.

A diferencia de Reddit, la plataforma no ofrece anonimato completo porque mantiene el vínculo con la cuenta de Facebook. Sin embargo, sí permite publicar usando un nombre de fantasía (nickname) dentro de las discusiones. Todo lo compartido en Forum también aparece en los grupos correspondientes dentro de Facebook.

Meta dice que el feed busca mostrar «lo que la gente real está diciendo, no solo lo que es tendencia». La app también incluye herramientas para retomar conversaciones pendientes y explorar publicaciones por tema o grupo.

Uno de los elementos centrales es la pestaña «Pregunta» (Ask), una función movida con inteligencia artificial que responde dudas utilizando conversaciones publicadas en distintos grupos de Facebook. Esta da respuestas a partir de recomendaciones, opiniones y experiencias compartidas por usuarios reales dentro de esas comunidades.

Además, la aplicación incorpora otra función de IA que apunta a los administradores de los grupos. La compañía dijo que ese asistente puede ayudar a moderar contenido, gestionar comunidades y mantener «saludables» los grupos.

Puedes descargar la nueva aplicación Forum desde la App Store de Apple. Mientras esperamos su debut en Android.