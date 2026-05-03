La adquisición de la startup Assured Robot Intelligence (ARI), dedicada al desarrollo de inteligencia artificial para robots, fue anunciada oficialmente por Meta. Una compra donde no se transparentó el monto que gastó la empresa de Mark Zuckerberg para reforzar sus planes en tecnología humanoide.

La empresa adquirida, muy poco conocida públicamente, trabaja en modelos que permiten a las máquinas interpretar y adaptarse al comportamiento humano en entornos complejos, además de desarrollar sistemas orientados a tareas físicas en distintos ámbitos.

Meta integra talento robótico

El equipo de ARI, incluidos sus cofundadores Xiaolong Wang y Lerrel Pinto, se sumarán al Superintelligence Labs, la división de investigación en IA de la compañía. Allí colaborarán con los grupos internos centrados en robótica y en el desarrollo de hardware y software para sistemas humanoides.

Excited to share that Assured Robot Intelligence (ARI) has joined @Meta to help build the future of humanoid intelligence!



When we started ARI one year ago, our mission was clear: achieve physical AGI. Through deep customer engagements and real-world deployments, it became clear… https://t.co/4hGmcgcJzt — Xiaolong Wang (@xiaolonw) May 1, 2026

Según la compañía, la compra busca mejorar áreas como el diseño de modelos, el control de robots y el aprendizaje autónomo aplicado a movimientos de cuerpo completo. El objetivo es mejorar el desempeño de estas máquinas en escenarios reales y cambiantes.

Los fundadores de ARI habían enfocado su trabajo en crear agentes físicos de propósito general entrenados a partir de la experiencia directa, una línea que coincide con la visión de que el avance de la IA requiere interacción con el entorno físico.

Inversión en IA y desarrollo de plataformas

Meta desarrolla tecnología para robótica que incluye tanto sistemas físicos como modelos de inteligencia artificial, con la intención de que puedan ser adoptados por otras compañías del sector.

La empresa aumentó su previsión de gasto de capital para 2026 a entre 125.000 y 145.000 millones de dólares, impulsada por mayores costos de componentes y por la expansión de su infraestructura de IA.

Varias tecnológicas avanzan en proyectos de robots humanoides. Amazon trabaja en esta línea tras la compra de Fauna Robotics, mientras Tesla y Google desarrollan sus propios sistemas orientados a operar en entornos diseñados para personas.