La empresa especializada en robots autónomos para entregas, «Rivr», terminó en manos de Amazon. Una compra que pretende reforzar la fase final del reparto de paquetes en el gigante del ecommerce. La transacción, cuyos términos no se han detallado públicamente, sí fue avisada a su red de contratistas externos.

Según Amazon, la tecnología de Rivr puede integrarse como apoyo a los repartidores para optimizar el proceso y reducir riesgos durante la entrega.

Rivr y su visión para entregas en puerta

Con sede en Zúrich, Rivr desarrolla robots autónomos de cuatro patas con ruedas, diseñados para desplazarse en superficies irregulares y subir escaleras. Este tipo de movilidad quiere resolver uno de los problemas más complejos en la logística urbana: el acceso directo a la puerta del cliente en entornos no estandarizados o poco comunes.

La empresa había presentado recientemente una segunda generación de estos dispositivos y puso en marcha pruebas piloto, como un programa en Austin, Estados Unidos, en colaboración con la firma de reparto Veho. La idea es ampliar la disponibilidad de estos autómatas en operaciones reales.

Ahora, el interés de Amazon por Rivr no es nuevo. Tanto el Amazon Industrial Innovation Fund como Bezos Expeditions participaron en rondas de financiación previas. Según reportes previos, la startup alcanzó valoraciones cercanas a los 100 millones de dólares tras captar más de 25 millones en inversión.

Automatizando logísticas de entrega

La compra va de la mano con la idea de generar más automatización dentro de Amazon de la que ya existe. La compañía ya incorporó robots en distintos puntos de su cadena logística y alcanzó el despliegue de un millón de unidades en sus operaciones, con el objetivo de automatizar hasta el 75 % de sus procesos en el futuro.

En la actualidad, Amazon depende de miles de contratistas externos para completar las entregas. Estos se encargan del traslado final desde centros de distribución hasta los domicilios. La integración de soluciones como las de Rivr busca complementar ese modelo, mediante herramientas que asistan en tareas físicas complejas.

Por otro lado, dijeron que el desarrollo de esta tecnología se encuentra en una fase inicial, aunque prevén escalar su implementación conforme evalúe su desempeño en escenarios reales.