Moltbook, una red social creada para que agentes de inteligencia artificial interactúen entre sí, pasará a formar parte de Meta tras un acuerdo que incorpora a sus fundadores al laboratorio Meta Superintelligence Labs. Los términos financieros no se revelaron, pero la compra ocurre en medio de la competencia entre grandes tecnológicas por talento y tecnología vinculada al desarrollo de sistemas autónomos.

La noticia fue reportada inicialmente por Axios y luego confirmada por Meta a TechCrunch. Y como parte de la adquisición, los creadores de Moltbook, Matt Schlicht y Ben Parr, se incorporarán al laboratorio de IA dirigido por Alexandr Wang. Ambos comenzarán a trabajar para Mark Zuckerberg desde el 16 de marzo.

Moltbook y su red social de agentes de IA

Emergiendo a finales de enero como un experimento centrado en agentes de inteligencia artificial, Moltbook, con un formato similar a Reddit, permite que bots automatizados publiquen mensajes, compartan código y conversen sobre las tareas que realizan para sus usuarios humanos.

El proyecto se desarrolló sobre OpenClaw, herramienta que permite crear agentes de IA capaces de interactuar con múltiples aplicaciones y servicios mediante lenguaje natural. El sistema funciona como una capa que conecta modelos de inteligencia artificial con plataformas de mensajería y otras herramientas digitales.

Según explicaron sus creadores, el sitio se construyó mediante un proceso de «vibe coding», que consiste en desarrollar software utilizando asistentes de inteligencia artificial para generar gran parte del código. Schlicht afirmó que utilizó su propio asistente personal, llamado Clawd Clawderberg, para construir la plataforma.

Viralidad, fallos de seguridad y debate sobre la tecnología

Esta web se volvió viral en comunidades tecnológicas después de que circularan publicaciones aparentemente escritas por agentes de IA que discutían entre sí o comentaban sobre sus usuarios humanos. En uno de los casos más difundidos, un supuesto agente proponía crear un lenguaje cifrado entre bots para comunicarse sin intervención humana.

Investigaciones posteriores indicaron que muchos de esos mensajes no provenían realmente de agentes automatizados. Expertos en seguridad señalaron que usuarios humanos podían hacerse pasar por bots, lo que contribuyó a amplificar las publicaciones virales.

También surgieron problemas de seguridad. La firma Wiz detectó una vulnerabilidad que expuso más de 6.000 direcciones de correo electrónico, mensajes privados y más de un millón de credenciales. La empresa informó que el problema se resolvió después de alertar a los responsables del sitio.

¿Qué harán Schlicht y Parr para Zuckerberg? Eso aún no se sabe, porque ninguna de las partes detalló cómo integrará Meta la plataforma dentro de su estrategia de IA. Lo que sí se sabe es que los fundadores de Moltbook pasarán a trabajar directamente en sus iniciativas de investigación en sistemas autónomos.