¿Se acuerdan de que en 2024 Apple fue demandada colectivamente por publicidad engañosa? Básicamente, porque la compañía promocionó una versión más avanzada de Siri como parte de Apple Intelligence durante ese mismo año, pese a que las funciones mostradas en presentaciones, anuncios y campañas todavía no existían al momento de la venta de los dispositivos.

Bueno, todo se resolvió, con dinero. Apple acordó pagar 250 millones de dólares para dejar atrás este impasse en Estados Unidos, que los acusó de promocionar funciones de inteligencia artificial en Siri que no estuvieron disponibles para la venta del iPhone 15 Pro y la línea iPhone 16. El acuerdo, presentado ante un tribunal federal de California, contempla compensaciones de entre $25 y $95 dólares por equipo para los usuarios que presenten un reclamo válido.

De igual forma, según Apple, no hubo irregularidades y afirmaron que actuaron «de buena fe» conforme a las leyes aplicables.

Lo que incluye el acuerdo por Siri

El dinero será «no reembolsable» y cubrirá a quienes compraron en Estados Unidos un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o cualquier modelo de iPhone 16 entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025. El documento judicial indica que existen aproximadamente 37 millones de dispositivos elegibles.

Cada reclamante podrá recibir un pago estimado de $25 dólares por equipo, aunque la cifra final dependerá del volumen de solicitudes aprobadas. El acuerdo fijó un máximo de $95 dólares por dispositivo. Parte de los 250 millones también cubrirá costos administrativos y honorarios legales.

Para acceder al pago, los usuarios deberán demostrar la compra de un teléfono y declarar que esperaban recibir una función de Apple Intelligence vinculada a Siri que finalmente no estuvo disponible. Según el acuerdo, Apple enviará notificaciones a potenciales miembros de la demanda colectiva por correo electrónico y correo postal, además de campañas digitales y anuncios en línea.

La publicidad y el retraso del asistente

La demanda señaló que Apple presentó las nuevas capacidades de Siri durante la conferencia WWDC 2024 y las promocionó posteriormente en comerciales, comunicados y videos difundidos en múltiples plataformas. Uno de ellos incluso tuvo a un anuncio con la actriz Bella Ramsey, utilizado para mostrar interacciones con la versión mejorada del asistente.

Los demandantes argumentaron que la compañía «saturó» el mercado con publicidad sobre funciones que todavía no estaban listas y que varios compradores no habrían adquirido esos modelos o habrían pagado menos si hubieran conocido la situación real del producto. El expediente también mencionó datos de una encuesta de Morgan Stanley que identificó a la actualización de Siri como la característica de Apple Intelligence que más interés generaba entre potenciales compradores.

El documento judicial indicó además que la National Advertising Division del Better Business Bureau concluyó que la expresión «Apple Intelligence disponible ahora» podía transmitir a los consumidores que la nueva versión de Siri estaba lista desde el lanzamiento, cuando no era así. Apple informó recién en marzo de 2025 que esas funciones llegarían en una fecha posterior.

La empresa sostuvo durante el proceso que sí entregó más de 20 funciones relacionadas con Apple Intelligence y que desde el inicio había señalado que las capacidades del sistema se incorporarían gradualmente mediante actualizaciones de software. También afirmó que muchos usuarios compran nuevos iPhone por motivos ajenos a Siri o a las funciones de inteligencia artificial.