Oracle comenzó una ronda de despidos que afecta a miles de empleados a nivel mundial, en una lamentable medida que busca reducir costos y mantener la inversión en inteligencia artificial. Una estimación citada por una fuente interna sitúa el ajuste en torno a 10.000 trabajadores, aunque la empresa no confirmó oficialmente la cifra.

Los recortes comenzaron a comunicarse ayer (martes) mediante notificaciones internas y publicaciones de empleados en redes. Las salidas incluyen perfiles técnicos y corporativos, mientras la compañía evitó precisar el alcance total del ajuste.

Oracle recorta humanos y acelera inversión en IA

La reducción de plantilla coincide con un aumento sostenido del gasto en infraestructura para inteligencia artificial. Oracle ha intensificado sus inversiones en centros de datos diseñados para procesar cargas de trabajo de IA, lo que implica mayores requerimientos de capital.

En paralelo, la empresa participa en el proyecto Stargate, junto a OpenAI y SoftBank, enfocado en expandir la capacidad de infraestructura tecnológica a gran escala durante los próximos años.

Este giro se da en una situación bien competitiva dentro del negocio de la nube, donde Oracle quiere ubicarse frente a empresas como Amazon y Microsoft, que también incrementan sus inversiones en inteligencia artificial.

Presión financiera

Los despidos también ocurren mientras crecen las preocupaciones del mercado por el nivel de gasto y endeudamiento de la compañía. En lo que va del año, las acciones de Oracle acumulan una caída cercana al 25 %, en medio de fuertes compromisos de capital.

La empresa contaba con aproximadamente 162.000 empleados en mayo de 2025, sin detallar qué regiones o divisiones resultaron más afectadas por la reducción de personal. Además, Oracle avanzó en planes para recaudar hasta 50.000 millones de dólares mediante deuda y capital, con el objetivo de financiar la expansión de su infraestructura en la nube y responder a la demanda vinculada a la inteligencia artificial.