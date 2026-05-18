Un rumor proveniente de un conocido filtrador chino puso en duda la continuidad de la línea Galaxy Z Flip 9 luego de que en Weibo afirmara que Samsung no tendría en desarrollo un nuevo modelo plegable tipo concha para 2027. La especulación aparece mientras la compañía se prepara para presentar el Galaxy Z Flip 8 junto a otros dispositivos plegables en un evento previsto para julio.

¿Y de dónde viene esta información? Del filtrador Setsuna Digital, también identificado como Momentary Digital en otros reportes. Según explicó este personaje, los planes de desarrollo de teléfonos suelen comenzar con al menos un año de anticipación y, hasta ahora, no aparecieron indicios relacionados con un eventual sucesor del Galaxy Z Flip 8.

El futuro del Galaxy Z Flip 9

Este filtrador sostiene que existen tres factores que podrían explicar un eventual abandono de la serie. El primero sería el aumento de los costos de producción de los teléfonos plegables compactos. El segundo apunta a una supuesta falta de margen para introducir cambios relevantes en el diseño actual. El tercero se relaciona con el crecimiento de los modelos plegables de mayor tamaño, que ofrecerían mejores funciones de productividad y mayores márgenes de ganancia.

Setsuna Digital en Weibo.

Además, mencionó que varias marcas importantes no lanzaron nuevos teléfonos plegables tipo concha durante 2026, lo que interpretó como una posible señal de cambio dentro del mercado. También señaló el desempeño comercial del Huawei Pura X Max como ejemplo del interés creciente por dispositivos plegables de formato más amplio.

Pese a esta información, hay que destacar que esto es un rumor y no existe evidencia concreta de una cancelación y que la información debe tomarse con cautela. Algunos análisis consideran prematuro descartar la continuidad de la línea, especialmente porque Samsung todavía comercializa millones de unidades de la familia Galaxy Z Flip y mantiene una oferta más amplia que la mayoría de sus competidores en este segmento.

Flip 8 sigue previsto para julio

Los informes coinciden en que Samsung todavía planea presentar el Galaxy Z Flip 8 durante un evento Galaxy Unpacked previsto para el 22 de julio. En esa presentación también aparecerían el Galaxy Z Fold 8 y un nuevo modelo plegable de formato ancho, mencionado de manera tentativa como Galaxy Z Fold 8 Wide.

Otra de las razones citadas para cuestionar la desaparición de la serie es que Samsung amplió recientemente su catálogo de plegables compactos con el lanzamiento del Galaxy Z Flip 7 FE, una decisión que podría indicar continuidad en esa categoría en lugar de una retirada inmediata.