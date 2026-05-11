En un tribunal federal de California, Dua Lipa demandó a Samsung y exigió al menos 15 millones de dólares por el uso no autorizado de una fotografía suya en las cajas de los televisores vendidos en Estados Unidos. La cantante británica dijo que la empresa utilizó su imagen en una campaña masiva de marketing sin compensación ni autorización, y pidió una orden judicial permanente para detener la distribución de los equipos.

La denuncia, presentada el 8 de mayo ante la Corte del Distrito Central de California, acusa a Samsung de infringir derechos de autor, marcas registradas y derechos de imagen. El documento judicial indica que la compañía comenzó a utilizar la fotografía en «una parte significativa» de los televisores vendidos en el país durante 2025 y que continuó haciéndolo pese a los reclamos de la artista.

Dua Lipa vs. Samsung

La fotografía en cuestión, que es usada por la surcoreana, fue tomada detrás del escenario del festival Austin City Limits en 2024 y está registrada ante la Oficina de Copyright de Estados Unidos bajo el número VA 2-479-685. El texto sostiene que Dua Lipa es la única propietaria de los derechos sobre la imagen y que Samsung nunca obtuvo licencia, consentimiento ni autorización para reproducirla.

La demanda también señala que la cantante descubrió el uso de su imagen en junio de 2025 y exigió inmediatamente que la empresa dejara de utilizarla. Sin embargo, el documento afirma que Samsung «se negó repetidamente» y mantuvo a la venta los televisores con el empaque cuestionado.

Los abogados de la artista argumentaron que la utilización de la fotografía generó la falsa impresión de que existía un respaldo comercial de la cantante hacia los productos de Samsung. Como parte de la denuncia, incluyeron publicaciones en redes sociales de usuarios que aseguraban haber comprado o considerado comprar los televisores debido a la presencia de Dua Lipa en las cajas.

omg i saw one of these in bj’s the other day — robbie (@mclarobbie) August 20, 2025

Derechos comerciales y pedido de indemnización

Esta acusación también apunta a la cantante como una figura «altamente selectiva» respecto de sus acuerdos comerciales y enumeró colaboraciones con marcas como Puma, Versace, Yves Saint Laurent, Porsche, Apple, Chanel, Bvlgari y Nespresso. Por lo mismo, se sostiene que el uso no autorizado de su imagen afectó el valor comercial de su marca personal y limitó su capacidad para controlar futuras asociaciones promocionales.

Además de la compensación económica, Dua Lipa solicitó daños punitivos, el pago de costos legales y una medida cautelar permanente que impida a Samsung continuar utilizando su imagen en empaques, publicidad o materiales vinculados a la venta de televisores.