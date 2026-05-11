A pocos días de su lanzamiento oficial, «Forza Horizon 6» comenzó a circular en Internet completamente filtrado después de que una precarga en Steam quedara disponible sin cifrado. Un feísimo error que permitió acceder a la versión completa del juego en PC antes de su fecha de estreno y permitió la aparición de copias distribuidas en sitios piratas.

Los primeros avisos de esta filtración se dieron durante el fin de semana, cuando usuarios detectaron en SteamDB archivos del juego que superaban los 150 GB. Poco después empezaron a compartirse enlaces de descarga y herramientas para ejecutar el título sin las verificaciones online habituales.

El problema con la precarga de Forza Horizon 6

En Steam, las precargas suelen publicarse en formato cifrado para impedir el acceso antes del estreno. Sin embargo, varios reportes indicaron que los archivos de Forza Horizon 6 y la actualización necesaria para desbloquearlos quedaron disponibles antes de tiempo.

Este hecho se difundió rápidamente en Reddit y otros foros dedicados a videojuegos y piratería. También aparecieron transmisiones anticipadas del juego en redes y plataformas de video. Hasta el momento, Microsoft no informó cambios en el calendario de lanzamiento ni detalló medidas relacionadas con la filtración.

En Reddit la filtración se divulgó rápidamente.

Fecha de estreno oficial y detalles del juego

El ‘acceso anticipado’ para quienes compraron legalmente la edición Premium comenzará el 15 de mayo, mientras que el lanzamiento general sigue fijado para el 19 de mayo en Xbox Series X|S y Windows PC. El juego también llegará a Game Pass y tendrá una versión para PlayStation 5 más adelante este año.

La nueva entrega de la saga se ambienta en Japón e incluye escenarios inspirados en Tokio, el cruce de Shibuya y el monte Fuji. Playground Games confirmó además más de 550 autos disponibles desde el lanzamiento y un nuevo modo de eventos llamado Horizon Rush.

La filtración recordó un episodio similar ocurrido en marzo pasado con la versión para PC de Death Stranding 2, que también se distribuyó antes de tiempo por problemas relacionados con archivos de precarga en Steam.