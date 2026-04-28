El nuevo Steam Controller de Valve saldrá a la venta el 4 de mayo por $99 dólares, en un lanzamiento independiente de otros dispositivos de la compañía que generó reacciones mixtas entre jugadores por su precio y su enfoque centrado en el ecosistema de Steam.

Se trata de la segunda generación del control presentado por primera vez en 2015 y está diseñado para funcionar con PC, la Steam Deck y futuros dispositivos como Steam Machine y Steam Frame, aunque estos últimos siguen sin una fecha concreta de lanzamiento.

El precio de este periférico lo posiciona por encima de los controles estándar de consola, pero por debajo de modelos premium. Esta diferencia motivó comentarios divididos entre usuarios, especialmente por el incremento respecto a la primera versión y por su utilidad limitada fuera de Steam.

Valve confirmó que el control se venderá mientras continúa el desarrollo de su ecosistema de hardware. Recordando que la Steam Machine, que forma parte de esta estrategia, fue retrasada y aún no tiene calendario definido.

Características técnicas del Steam Controller

El control incorpora trackpads hápticos duales, sticks analógicos magnéticos con tecnología TMR y un sistema de conexión mediante un adaptador magnético que actúa como receptor inalámbrico y base de carga. También admite conexión por Bluetooth o USB-C.

Incluye cuatro motores hápticos, sensores capacitivos en las empuñaduras y un giroscopio de seis ejes que permite controles por movimiento, además de botones traseros configurables sin necesidad de retirar los pulgares de los sticks o trackpads.

El dispositivo está pensado para integrarse con Steam Input, lo que permite personalizar controles y utilizar configuraciones creadas por la comunidad desde el primer día.

Otras características:

Tamaño: 111 mm × 159 mm × 57 mm

Peso: 292 g

Batería: Iones de litio de 8,39 Wh (+35 horas de juego)

Conexión inalámbrica de 2,4 GHz (latencia total de alrededor de 8 ms, con una tasa de sondeo de 4 ms, medida a 5 m de distancia)

Hasta 4 Steam Controllers por Steam Controller Puck (que debe ser conectado por USB-C al computador)

En cuanto a compatibilidad, funciona con equipos que ejecuten Steam y con dispositivos que utilicen Steam Link, incluidos teléfonos y tabletas, además de su integración con Steam Deck. Sin embargo, fuera del entorno de Steam su uso es limitado, ya que puede usarse como teclado y mouse en lugar de un control convencional.

Las primeras evaluaciones destacan la ergonomía, la integración con el ecosistema de Valve y la precisión de los trackpads, aunque señalan limitaciones como la falta de compatibilidad nativa con otras plataformas, la ausencia de piezas intercambiables y algunas dificultades en la configuración inicial.