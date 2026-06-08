La japonesa confirmó la realización de un nuevo Nintendo Direct para este 9 de junio, una presentación que estará centrada en los juegos que llegarán a la Switch y Switch 2 durante la segunda mitad de 2026. El evento comenzará a las 10:00 horas de Chile y tendrá posteriormente una edición de Nintendo Treehouse: Live con demostraciones de jugabilidad.

La transmisión se hará a través de la aplicación Nintendo Today!, y también se habilitó en los canales oficiales de Nintendo, incluyendo YouTube. Según la información publicada por la empresa, la presentación principal tendrá una duración aproximada de 50 minutos, mientras que la emisión posterior de Nintendo Treehouse: Live se extenderá por cerca de 95 minutos.

Qué se sabe del Nintendo Direct de junio

Nintendo dijo que el Direct estará dedicado a los títulos previstos para la segunda mitad de 2026. Aunque la compañía no detalló el contenido de la presentación, la referencia a ese período del calendario ha alimentado las expectativas en torno a los anuncios que podrían completar la oferta de Switch 2 para los próximos meses.

Actualmente, la empresa tiene varios lanzamientos ya programados para el corto plazo. Entre ellos figuran Star Fox, Rhythm Heaven Groove y Splatoon Raiders, además de Fire Emblem: Fortune’s Weave, que continúa fijado este año, pero sin fecha específica de estreno confirmada.

La nueva edición del evento también llega después de un período relativamente prolongado sin una presentación general de gran escala. En los últimos meses, Nintendo hizo emisiones centradas en juegos independientes y producciones de terceros, además de comunicar novedades mediante redes sociales y la aplicación Nintendo Today!

La programación hasta ahora para Switch 2 deja abiertos varios espacios hacia el final del año, por lo que este Nintendo Direct aparece como una oportunidad para conocer qué proyectos acompañarán a la consola durante la Navidad.