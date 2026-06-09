Nintendo, en su evento Nintendo Direct de hoy, se centró en los próximos lanzamientos para la Switch y Switch 2. La compañía confirmó el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time con una nueva versión para Switch 2, además de anuncios como KINGDOM HEARTS IV, Xenoblade Genesis, Nintendo Switch Sports Resort y nuevos contenidos para Pokémon Pokopia.

El evento también incluyó novedades sobre franquicias ya conocidas y nuevos proyectos en desarrollo. Entre ellas destacaron una prueba cerrada para The Duskbloods, un nuevo título de Fire Emblem, actualizaciones para Minecraft y la presentación de fechas de lanzamiento para varios juegos que llegarán durante 2026 y 2027.

Un Direct que puso el foco en los grandes lanzamientos de Switch 2

Hay que reconocer que uno de los anuncios principales fue el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que volverá este año como una versión reconstruida exclusivamente para la Nintendo Switch 2. La presentación también confirmó que KINGDOM HEARTS IV mostrará una nueva etapa en la historia de Sora ambientada, entre otros escenarios, en la ciudad de Quadratum.

Nintendo también habló de Xenoblade Genesis, definido como un nuevo comienzo para la saga. El videojuego llegará a Switch 2 en 2027, mientras que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition recibió una edición específica para la nueva consola con mejoras visuales, contenido adicional y nuevas funciones.

Entre los estrenos exclusivos para Switch 2 apareció Nintendo Switch Sports Resort, que recupera la isla Wuhu e incorpora 12 disciplinas deportivas con controles por movimiento mediante los Joy-Con 2. Su lanzamiento está programado para el 22 de octubre.

También se mostraron nuevos detalles de Fire Emblem: Fortune’s Weave, una nueva entrega de la serie táctica protagonizada por cuatro héroes inéditos. El juego llegará el 17 de septiembre junto a una edición especial que incluirá contenido físico adicional.

Más anuncios, actualizaciones y fechas confirmadas

En el caso de Pokémon Pokopia, la compañía japonesa anunció una actualización gratuita y una expansión de pago. La actualización permitirá explorar el fondo marino y construir asentamientos submarinos, mientras que la primera parte del pase de expansión, llamada Bubbly Basin, estará disponible en agosto.

La presentación también confirmó la llegada de Star Fox el 25 de junio para Switch 2, con gráficos renovados, escenas cinemáticas, diálogos completamente doblados y nuevos modos de juego, incluido multijugador en línea. Además, Splatoon Raiders debutará el 23 de julio con una propuesta centrada en la exploración y la búsqueda de tesoros.

Otros anuncios destacados incluyeron Onimusha: Way of the Sword para el 25 de septiembre, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen para el 9 de octubre, FINAL FANTASY RESONANCE para el 22 de octubre y Metaphor: ReFantazio para el 12 de noviembre. Nintendo también confirmó títulos previstos para 2027, como Pikuniku 2, Ninjala 2: The Uncharted Planet y Muramasa: Revenant Blades.

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