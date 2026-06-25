Una nueva alza global va a afectar a las consolas Xbox y comenzará a regir este 1 de agosto de 2026. La compañía incrementará en $100 USD el precio de los modelos con 512 GB de almacenamiento y en $150 USD los de 1 TB, además de retirar del mercado la versión de 2 TB de Xbox Series X.

Según explicó Xbox, los precios de las memorias y el almacenamiento aumentaron más de 2,5 veces y la compañía espera que vuelvan a duplicarse hacia el otoño de 2027. Microsoft dijo que la crisis de componentes afecta a toda la industria de la electrónica de consumo, pero especificó que el impacto es especialmente complejo para las consolas, ya que habitualmente se venden por debajo de su costo de fabricación.

Xbox aplicará el alza en todos los mercados

La actualización de precios será mundial y la compañía indicó los precios en dólares de Estados Unidos, quedando así: la Xbox Series S de 512 GB pasará a costar $499,99 USD, mientras que la versión de 1 TB llegará a $599,99 USD. Por su parte, la Xbox Series X Digital tendrá un precio de $749,99 USD y la Series X con lector de discos subirá a $799,99 USD.

Este es el tercer aumento de precios que reciben las consolas Xbox desde comienzos de 2025, luego de los ajustes aplicados durante mayo y octubre del año pasado. Microsoft ya había elevado entonces los valores entre $20 USD y $70 USD.

Microsoft ofrecerá alternativas de compra

Junto con el aumento de precios, Microsoft dio a conocer varias ideas orientadas a facilitar el acceso a sus consolas. Entre ellas figura la posibilidad de comprar mediante programas como «Buy Now, Pay Later» en Microsoft Store, además de financiamiento con tasa de interés de un 0 % en Amazon para ciertos equipos.

La compañía también informó que trabaja con comercios para ampliar la oferta de consolas usadas mediante programas de recompra y reventa, y recordó que las Xbox Certified Refurbished seguirán disponibles en Microsoft Store con descuentos de hasta $100 USD respecto del precio oficial.