Esto lo veníamos a venir, pero no esperábamos que tan pronto. Fue solo la semana pasada cuando Tim Cook, CEO de Apple, anunció que los productos de la compañía iban a subir de precio por culpa de la crisis de chips. Y esa promesa terminó materializándose en varios modelos de MacBook, iPad y otros dispositivos de la manzana.

La compañía explicó que el alza responde a un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda de memorias y los chips de almacenamiento, impulsado por la expansión de la infraestructura para inteligencia artificial. Según indicó, el aumento en los costos alcanzó un nivel que obligó a trasladar parte de ese impacto a los consumidores, después de haber contenido los precios durante los últimos meses.

Apple sube los precios de MacBook, iPad y otros equipos

Los incrementos afectan a gran parte del catálogo de la compañía. Estos son los principales cambios publicados en la tienda de Apple de Estados Unidos. Precios que se verán también reflejados en las tiendas en línea locales por cada país:

MacBook Neo: de $599 USD a $699 USD (+$100 USD)

de $599 USD a $699 USD MacBook Air (512 GB): de $1.099 USD a $1.299 USD (+$200 USD)

(512 GB): de $1.099 USD a $1.299 USD MacBook Pro (1 TB): de $1.699 USD a $1.999 USD (+$300 USD)

(1 TB): de $1.699 USD a $1.999 USD iPad : de $349 USD a $449 USD (+$100 USD)

: de $349 USD a $449 USD iPad mini : de $499 USD a $599 USD (+$100 USD)

: de $499 USD a $599 USD iPad Air (11 pulgadas): de $599 USD a $749 USD (+$150 USD)

(11 pulgadas): de $599 USD a $749 USD iPad Air (13 pulgadas): de $749 USD a $949 USD (+$200 USD)

(13 pulgadas): de $749 USD a $949 USD iPad Pro (11 pulgadas): de $999 USD a $1.199 USD (+$200 USD)

(11 pulgadas): de $999 USD a $1.199 USD iPad Pro (13 pulgadas): de $1.299 USD a $1.499 USD (+$200 USD)

(13 pulgadas): de $1.299 USD a $1.499 USD iMac : de $1.299 USD a $1.499 USD (+$200 USD)

: de $1.299 USD a $1.499 USD Mac Studio (M4 Max) : de $1.999 USD a $2.499 USD (+$500 USD)

: de $1.999 USD a $2.499 USD Mac Studio (M3 Ultra) : de $3.999 USD a $5.299 USD (+$1.300 USD)

: de $3.999 USD a $5.299 USD HomePod mini : de $99 USD a $129 USD (+$30 USD)

: de $99 USD a $129 USD HomePod : de $299 USD a $349 USD (+$50 USD)

: de $299 USD a $349 USD Apple TV : de $129 USD a $199 USD (+$70 USD)

: de $129 USD a $199 USD Vision Pro: de $3.499 USD a $3.699 USD (+$200 USD)

Por ahora, iPhone y AirPods quedaron fuera de este ajuste de precios, mientras que el Apple Watch, Studio Display y algunos accesorios tampoco tuvieron cambios.

De igual forma, un aumento de precios para el iPhone se proyecta para la próxima generación, y esto podría ser parte de una estrategia comercial pensando que el iPhone 18 y los próximos relojes están a menos de 3 meses de ser anunciados.