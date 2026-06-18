Tim Cook, CEO de Apple, confirmó que planean aumentar los precios de sus productos debido al fuerte incremento en los costos de los chips de memoria y almacenamiento, cuestión que se volvió imposible de absorber sin afectar los márgenes del negocio.

En una entrevista con The Wall Street Journal, Cook afirmó que los aumentos de precios son «inevitables» y explicó que la compañía intentó contener el impacto para los usuarios, pero que el escenario actual se volvió insostenible. Por ahora, los de Cupertino no han detallado cuándo aplicará las alzas ni qué dispositivos se verán afectados.

Un fenómeno que Cook calificó como una situación excepcional. Él dijo que nunca había visto una variación comparable en los precios de una materia prima durante más de cuatro décadas trabajando en cadenas de suministro tecnológicas: «nunca he visto algo así en ninguna área en más de 40 años», afirmó.

La escasez de memoria tocó la puerta de Apple

El origen del problema está en la creciente demanda de memoria DRAM y almacenamiento NAND por parte de las empresas que desarrollan infraestructura de inteligencia artificial. Los centros de datos dedicados a IA están absorbiendo volúmenes crecientes de estos componentes, reduciendo la disponibilidad para fabricantes de dispositivos electrónicos.

Cook dijo que existe «menos oferta en un momento en que los consumidores siguen demandando dispositivos», mientras los desarrolladores de las memorias suben los precios a sus clientes. También mencionó que Apple necesita que los precios y la disponibilidad de memoria regresen a niveles razonables para los productos de consumo.

Según información del propio artículo de The Wall Street Journal, los precios de la memoria y el almacenamiento se multiplicaron desde que grandes compañías como Google, Microsoft, Meta y Amazon comenzaron a incrementar agresivamente sus inversiones en infraestructura para IA. La consultora TechInsights prevé que esa tendencia continúe al menos hasta 2027.

La situación afecta especialmente al mercado de DRAM, donde Samsung, SK Hynix y Micron concentran gran parte de la producción global. Aunque los fabricantes están ampliando capacidad, la oferta destinada a productos de consumo podría seguir siendo insuficiente debido a la prioridad otorgada a la memoria especializada para servidores de inteligencia artificial.

¿Qué podría subir de precio en Apple?

Si bien en la entrevista, Tim Cook, evitó decir explícitamente qué equipos subirán de precio, de igual forma sabemos que el próximo gran lanzamiento de la compañía está fijado (como todos los años) para septiembre con la llegada del iPhone 18. Ese podría ser un fuerte candidato.

Por otro lado, algunas señales ya aparecieron en el catálogo de la tienda online. Apple eliminó configuraciones de entrada en ciertos computadores Mac y elevó recientemente el precio inicial de la Mac Mini tras quitar la versión más económica. Además, hace solo dos meses les contábamos de posibles retrasos de equipos como el nuevo Mac Studio.

TechInsights calculó que trasladar completamente el aumento de costos y mantener los márgenes actuales podría añadir alrededor de $270 USD al precio del próximo modelo iPhone Pro. Otra consultora, Omdia, espera que el precio promedio de venta de los smartphones a nivel global aumentará cerca de un 20 % durante 2026 y estimó que los nuevos teléfonos de Apple podrían costar hasta $150 USD más que la generación anterior por funciones de IA.