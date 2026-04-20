De acuerdo con información publicada por Mark Gurman de Bloomberg, la próxima generación de computadores Mac de Apple tendría retrasos en su calendario de lanzamiento debido a la escasez global de memorias. Un problema que afecta tanto al Mac Studio como al futuro MacBook Pro con pantalla táctil, en un momento en el que la disponibilidad de RAM y otros componentes sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda.

El nuevo Studio, cuya versión estaba pensada para mediados de 2026, ahora se perfila para un lanzamiento en octubre. Una decisión que responde a la necesidad de evitar problemas de suministro, pese a que el dispositivo podría estar técnicamente listo para su presentación.

En el caso del MacBook Pro con pantalla táctil y panel OLED, el calendario también se ajustaría. Aunque se proyectaba entre finales de 2026 e inicios del próximo año, los reportes ahora sitúan su llegada directamente para 2027, lo que extiende los plazos inicialmente considerados.

Escasez de memorias que también afectan a la Mac

El incremento en la demanda de infraestructura para inteligencia artificial, especialmente en centros de datos, elevó el consumo de RAM y SSD, reduciendo la disponibilidad para fabricantes de dispositivos. Por lo mismo, esta falta de memoria no se limita a Apple, sino prácticamente toda la industria de la computación personal.

Este escenario ya provocó aumentos de precios en distintos productos, incluidos dispositivos de Meta, equipos Microsoft Surface e incluso las Raspberry Pi. En paralelo, Apple tomó medidas como subir precios en algunas configuraciones y retirar otras del mercado, mientras busca asegurar suministro mediante acuerdos más costosos para componentes como DRAM.

Analistas prevén que el costo de la memoria se mantenga elevado hasta al menos 2027, con posibilidad de extenderse por más tiempo. En esta situación, algunos productos recientes de la compañía, como el MacBook Neo, lograron mantenerse al margen de las limitaciones de suministro.