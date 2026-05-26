Durante una entrevista en CNN Chile, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, evitó atribuir de forma directa al ser humano la responsabilidad del cambio climático. Ella insistió en que existen «divergencias» sobre las causas del fenómeno. Sus declaraciones generaron extrañeza y cuestionamientos luego de que la periodista Mónica Rincón le pidiera una definición clara sobre el consenso científico en torno al calentamiento global.

La secretaria de Estado afirmó que «los datos científicos efectivamente muestran que hay un cambio en las variables ambientales», pero al ser consultada nuevamente sobre el rol de las personas en ese proceso, respondió: «hay divergencia en el énfasis de la responsabilidad». Más adelante, tras la insistencia de la conductora, reconoció que «el hombre obviamente tiene un aporte» en los cambios ambientales.

Francisca Toledo defendió la institucionalidad climática del Gobierno

Durante la entrevista, Toledo evitó profundizar en el debate científico y centró sus respuestas en las políticas públicas que impulsa el Ejecutivo. La ministra sostuvo que Chile cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático y reiteró que el Gobierno mantiene el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad al 2050.

#CNNPrime | Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente, asegura que el gobierno mantiene el objetivo de carbono neutralidad para el 2050: "Es una ley de la República"@tv_monica

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«Lo importante es que Chile tiene una institucionalidad, herramientas, planes y normativas para responder», señaló la ministra de Medio Ambiente. En otra entrevista radial, también insistió en que la tarea de su cartera es implementar la legislación vigente y responder a las vulnerabilidades climáticas que enfrenta el país.

Las declaraciones se dieron en medio de una conversación sobre biodiversidad y conservación ambiental. Francisca Toledo indicó que actualmente existen cerca de 1.546 especies clasificadas en Chile y que un 63 % de ellas está amenazado, por lo que planteó la necesidad de fortalecer la capacidad institucional destinada a protección y conservación.

Los retrasos en la implementación del SBAP

La ministra también abordó las dificultades para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), apuntando a retrasos heredados de la administración anterior.

Según explicó, cuando el actual Gobierno asumió, revisó los procedimientos internos asociados al servicio y detectó que los reglamentos exigidos por ley seguían pendientes. «La administración anterior no dejó los reglamentos publicados», afirmó.

Toledo detalló que la normativa fijaba septiembre de 2025 como plazo límite para publicar los reglamentos del SBAP, pero aseguró que ninguno había sido publicado y que existen cerca de 12 documentos atrasados.

La secretaria de Estado agregó que el Ejecutivo solicitó extender el plazo hasta septiembre del próximo año debido a reclamaciones administrativas vinculadas a procesos de consulta indígena. Además, señaló que el ministerio detectó problemas en acuerdos asociados a comunidades indígenas y que parte de los decretos retirados ya fueron reingresados para continuar su tramitación.