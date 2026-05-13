El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) resolvió la caducidad de las concesiones digitales de «Telecanal» tras determinar incumplimientos vinculados a la implementación de cobertura exigida por la Ley de Televisión Digital. La medida afecta a siete señales de libre recepción en distintas ciudades del país y pone fin a las transmisiones de la estación después de dos décadas al aire.

La decisión fue adoptada de manera unánime por el organismo regulador, luego de constatar que la concesionaria Canal Dos S.A. mantenía inactivas varias señales y no inició transmisiones dentro de los plazos legales fijados para la migración tecnológica, vencidos entre 2023 y 2024.

Las infracciones de Telecanal

Según detalló el Consejo, las concesiones afectadas corresponden a Arica, Iquique, Antofagasta, Chuquicamata, Copiapó, La Serena y Santiago. En la capital, además, la empresa no puso en funcionamiento una segunda señal adjudicada mediante concurso público.

El organismo recordó que la estación ya registraba sanciones previas por las mismas causas, entre ellas una amonestación aplicada en 2022 y una multa de 50 UTM cursada en 2024.

También se consideraron incumplimientos relacionados con retransmisiones de señales de terceros. El CNTV indicó que la empresa no acató instrucciones impartidas tras sanciones vinculadas a emisiones de la cadena rusa RT.

A ello se sumó un informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que consignó la falta de entrega oportuna de información financiera correspondiente al cierre de 2025.

Reasignación de frecuencias digitales

El Consejo precisó que la caducidad comenzará a regir tras la notificación formal de la resolución, trámite que ya fue realizado. Asimismo, aclaró que la aplicación de la sanción no quedará suspendida ante eventuales recursos judiciales que presente la concesionaria.

Con la medida ejecutada, el CNTV dispondrá de un plazo de 30 días para abrir un nuevo concurso público destinado a reasignar las frecuencias digitales.

El organismo sostuvo que la decisión busca resguardar el uso del espectro radioeléctrico y garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos asociados al acceso a la televisión digital terrestre.