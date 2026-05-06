Los canales de televisión agrupados en Anatel realizaron una ofensiva judicial que venían evaluando desde hace más de un año y presentaron demandas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Google, al acusar abuso de posición dominante en los mercados de motores de búsqueda y publicidad digital. La acción involucra a Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red, y busca que el organismo determine si existieron prácticas anticompetitivas y ordene medidas correctivas.

En marzo de 2025, el presidente de Anatel, Pablo Vidal, ya había señalado que la posibilidad de demandar a Google llevaba años en análisis dentro de la industria televisiva. En ese momento, el dirigente sostuvo que los medios tradicionales perdieron participación en el mercado publicitario frente al crecimiento de las plataformas digitales y cuestionó las condiciones bajo las cuales Google administra avisaje en sitios de noticias.

La ofensiva contra Google suma nuevos actores

La asociación sostuvo que las prácticas denunciadas afectan los ingresos de los medios y repercuten en el trabajo periodístico. En una declaración pública, el gremio afirmó que la reducción de recursos disminuye equipos de prensa, limita la cobertura regional y debilita la fiscalización del poder.

Vidal señaló que Google «controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital», además de capturar valor económico generado por medios de comunicación sin asumir responsabilidades equivalentes. También precisó que la demanda no busca compensaciones económicas, sino que el TDLC ordene corregir las conductas denunciadas.

La acción se suma a otras presentaciones ingresadas previamente ante el mismo tribunal por Copesa, El Mostrador y Radio Cooperativa. Esta última demandó en diciembre de 2024 a Google y su matriz Alphabet por presuntas conductas abusivas en el mercado de la publicidad digital.

En esa causa, Cooperativa sostuvo que Google ocupa una posición monopólica en búsquedas online, distribución de tráfico web y herramientas de publicidad digital. La demanda pidió sanciones y medidas para impedir prácticas consideradas restrictivas de la libre competencia, además de una multa asociada a los ingresos publicitarios obtenidos por la compañía durante el período cuestionado.

Demandas internacionales y fallo en Estados Unidos

Anatel afirmó que la presentación se enmarca en una tendencia internacional donde medios y autoridades de países como Estados Unidos, Canadá, Australia y naciones europeas impulsaron acciones similares contra grandes plataformas tecnológicas.

Uno de los antecedentes citados por el gremio corresponde al fallo emitido en agosto de 2024 por el juez federal estadounidense Amit Mehta, quien concluyó que Google actuó como monopolio ilegal en el mercado de búsquedas en internet. La resolución sostuvo que la compañía utilizó su posición para bloquear competencia y mantener control sobre el sector.

El fallo también indicó que Google destinó más de 26.000 millones de dólares en 2021 para asegurar que su motor de búsqueda fuera la opción predeterminada en dispositivos y navegadores. La causa abrió una segunda etapa judicial para definir posibles medidas correctivas contra la empresa.

Según informó Anatel, las demandas de los canales fueron patrocinadas por el estudio Bering, integrado por el exfiscal nacional económico Ricardo Riesco y exfuncionarios de la Fiscalía Nacional Económica.

Desde Google señalaron que todavía no recibían una notificación formal sobre las acciones judiciales y que emitirán comentarios una vez que cuenten con todos los antecedentes del caso.