Como parte de un plan de reestructuración para reducir costos y mejorar el desempeño operativo, GoPro anunció un recorte del 23 % de su plantilla global, equivalente a unos 145 empleados. Una decisión que fue informada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) a través de un Formulario 8-K, documento conocido y utilizado por las empresas que cotizan en bolsa.

Este ajuste, incluidas las desvinculaciones, comenzarán en el segundo trimestre de 2026 y se espera que estén mayormente completados hacia finales de este mismo año. GoPro contaba con 631 trabajadores al cierre del primer trimestre, por lo que la medida impactará a casi una cuarta parte de su personal.

Reestructuración de GoPro

En ese mismo reporte, la empresa detalló que el plan fue aprobado por su directorio con el objetivo de reducir gastos operativos y mejorar la eficiencia. Este tipo de presentaciones también fija aspectos concretos del proceso, como el alcance de los despidos y su calendario de ejecución.

La reestructuración implicará cargos estimados de entre 11,5 y 15 millones de dólares, asociados principalmente a indemnizaciones y beneficios de salud para los empleados afectados. Los costos se distribuirán a lo largo de 2026, con mayores desembolsos previstos para la segunda mitad del año.

Los despidos se dan tras un momento financiero malo para la compañía. GoPro registró una caída de las ganancias en 2025 y cerró el cuarto trimestre con una pérdida de 9 millones de dólares, sin alcanzar su objetivo de volver a la rentabilidad en ese periodo.

Es importante señalar que GoPro está enfrentando una competencia sostenida de fabricantes como DJI e Insta360, además de la evolución de las cámaras en teléfonos inteligentes, que han reducido parte de su mercado.