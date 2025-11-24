Apple eliminó decenas de puestos en su organización de ventas como parte de una reestructuración destinada a simplificar sus operaciones y reducir funciones superpuestas. La medida afectó principalmente a equipos encargados de las ventas corporativas, educativas y gubernamentales, un área donde la compañía busca optimizar su estructura y ampliar la colaboración con distribuidores externos.

De acuerdo con la información divulgada por Bloomberg, la compañía comunicó a los empleados afectados que la reorganización pretende «conectarse con más clientes» mediante ajustes en su fuerza comercial. Aunque no especificó cifras, se confirmó que los trabajadores despedidos podrán postularse a nuevas vacantes dentro de la empresa hasta el 20 de enero de 2026. Quienes no logren una recolocación recibirán una compensación por despido.

Reorganización y transición hacia distribuidores externos

Se da por entendido que los finiquitos son parte de un proceso de reorganización interna orientado a eliminar duplicidades en la estructura de ventas. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso indicaron que la compañía también busca transferir parte de sus operaciones comerciales hacia revendedores autorizados, una estrategia que reduciría costos salariales y administrativos.

Entre los equipos más afectados se encuentra el grupo de ventas gubernamentales, encargado de atender a los departamentos de Defensa y Justicia de Estados Unidos. Algunos de los empleados despedidos acumulaban entre 20 y 30 años de experiencia en la empresa, lo que subraya la inusual magnitud de la medida dentro de una compañía que rara vez realiza despidos.

Ajustes en medio de resultados récord de Apple

Los recortes se producen mientras la compañía atraviesa un periodo de resultados financieros sólidos. En el trimestre que finalizó en septiembre, la compañía registró ingresos de 102.500 millones de dólares y prevé alcanzar los 140.000 millones en el trimestre actual. Pese a este desempeño, la empresa continúa evaluando su estructura operativa para mantener eficiencia y adaptarse a nuevas dinámicas del mercado corporativo.

Los despidos recientes se suman a otros ajustes menores aplicados desde 2024, cuando se disolvieron equipos de Siri, proyectos de vehículos eléctricos y divisiones de servicios digitales. En conjunto, reflejan una política de reacomodo interno más selectiva, enfocada en áreas donde la compañía considera que puede operar con estructuras más ligeras sin comprometer su alcance comercial.