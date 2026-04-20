Apple acaba de anunciar que Tim Cook dejará el cargo de CEO y asumirá como presidente ejecutivo del directorio, mientras que John Ternus será el nuevo director ejecutivo de la compañía. La decisión fue aprobada por unanimidad y es parte de un proceso de sucesión planificado, con una transición que terminará el próximo 1 de septiembre de 2026.

Cook continuará como CEO durante los próximos meses para facilitar el traspaso de funciones. Después, desde su nuevo rol, participará en tareas estratégicas y en la relación con autoridades a nivel global, manteniendo presencia en la estructura de liderazgo de la empresa.

John Ternus el nuevo CEO de Apple

El nombramiento de Ternus confirma una línea de continuidad dentro de Apple. El ejecutivo entró en 2001 y actualmente se desempeñaba como vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, con responsabilidad sobre el desarrollo de productos clave en distintas categorías.

Durante enero de 2026 ya se anticipaba internamente su proyección como sucesor. En ese momento, reportes basados en información de Bloomberg indicaban que había asumido mayores responsabilidades, incluyendo la supervisión de equipos de diseño, lo que ampliaba su influencia en decisiones estratégicas.

Ese proceso coincidió con cambios en la estructura directiva tras la salida de ejecutivos importantes a fines de 2025. En ese momento, Ternus comenzó a participar en instancias junto a líderes de software y marketing, consolidando su posición de futuro liderazgo dentro del equipo ejecutivo.

El nuevo rol de Tim Cook

Con el cambio, Tim Cook pasará a ser Executive Chairman de Apple, un cargo desde el cual seguirá vinculado a la compañía. Su gestión como CEO comenzó en 2011, periodo en el que Apple amplió su portafolio de productos, fortaleció su negocio de servicios y aumentó su presencia global.

Bajo su liderazgo, la empresa alcanzó una capitalización de mercado cercana a 4 billones de dólares y elevó sus ingresos anuales hasta superar los 416 mil millones de dólares en 2025. Además, impulsó el desarrollo de nuevas categorías como Apple Watch y AirPods, junto con la expansión de servicios digitales.

El cambio en la dirección también incluye ajustes en el directorio. Arthur Levinson dejará su rol como presidente no ejecutivo para convertirse en director independiente principal, mientras que Ternus se integrará al directorio a partir de septiembre de 2026.