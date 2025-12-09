Apple atraviesa una de las mayores transformaciones de liderazgo de su historia reciente. En los últimos meses, la compañía registró una salida simultánea de altos ejecutivos y responsables técnicos en áreas clave como inteligencia artificial, diseño, operaciones y asuntos legales. El proceso coincide con el avance del plan de sucesión interna que prevé un eventual retiro de Tim Cook, quien cumplió 65 años en noviembre.

Entre las bajas más relevantes se encuentran el jefe de inteligencia artificial, John Giannandrea; el responsable de diseño de interfaces, Alan Dye; la vicepresidenta de medio ambiente y políticas sociales, Lisa Jackson; y la consejera general, Kate Adams, que dejará su cargo a fines de 2026. A ellos se sumó el retiro del director de operaciones Jeff Williams, considerado durante años el principal sucesor de Cook, y la reducción de funciones del director financiero Luca Maestri.

Renovando el liderazgo en Apple

El cargo de Giannandrea pasó a manos de Amar Subramanya, ingeniero con experiencia en Google y Microsoft, quien reportará directamente a Craig Federighi, jefe de software. Su llegada busca impulsar el desarrollo de modelos de lenguaje propios tras los retrasos en la plataforma Apple Intelligence y la dependencia de tecnologías externas como Gemini, de Google.

En el área de diseño, Stephen Lemay asumió la dirección de interfaces tras la partida de Dye a Meta, donde el ejecutivo liderará la división de realidad virtual. Lemay trabaja en Apple desde 1999 y fue clave en el diseño de las primeras versiones del iPhone y del sistema operativo iOS. Su promoción fue bien recibida dentro de la empresa, que intenta recuperar su enfoque en la calidad visual y la usabilidad de los productos.

Por su parte, Sabih Khan reemplazó a Williams como jefe de operaciones, ampliando su responsabilidad hacia las iniciativas ambientales. En finanzas, el cargo de director financiero recayó en Kevan Parekh, mientras que Jennifer Newstead, procedente también de Meta y ex asesora legal del Departamento de Estado de EE. UU., asumirá la dirección jurídica y de asuntos gubernamentales en marzo de 2026.

Una nueva generación de ejecutivos

El rediseño interno también refleja un cambio en la estructura de poder. La dirección se concentra ahora en un grupo encabezado por John Ternus, responsable de ingeniería de hardware; Federighi, a cargo del software; Eddy Cue, líder de servicios; y Khan, nuevo director de operaciones. Ternus, de 50 años, figura como principal candidato a suceder a Cook en la presidencia ejecutiva, una transición que, según informes internos, podría concretarse en 2026.

Mientras tanto, Apple enfrenta una pérdida sostenida de talento en inteligencia artificial, con decenas de ingenieros y directivos que se incorporaron a competidores como Meta, OpenAI y Google. La compañía intenta revertir esa tendencia mediante incentivos y promociones internas, al tiempo que prepara una nueva generación de líderes para su 50.º aniversario, previsto para 2026.