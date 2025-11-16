Tim Cook, director ejecutivo (CEO) de Apple desde 2011, podría dejar el cargo el próximo año, según un informe del Financial Times. La junta directiva del fabricante de la manzana habría intensificado su plan de sucesión con el objetivo de asegurar una transición ordenada en el liderazgo antes de los principales eventos de 2026. El movimiento, de acuerdo con las fuentes consultadas por el medio estadounidense, no estaría relacionado con el desempeño financiero de la compañía, sino con una planificación interna a largo plazo.

Durante sus 14 años al frente de Apple, Cook consolidó a la compañía como la más valiosa del mundo, elevando su capitalización bursátil de 350.000 millones de dólares en 2011 a más de 4 billones este año. Su gestión impulsó productos emblemáticos como el Apple Watch, los AirPods y el Vision Pro (independiente a su fracaso), además de servicios como Apple TV+ y Apple Arcade.

John Ternus: el favorito para reemplazar a Tim Cook

El principal candidato a suceder a Cook es John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware. Incorporado a Apple en 2001, Ternus ha sido una figura clave en el desarrollo del hardware y lideró la transición hacia los procesadores Apple Silicon. A sus 50 años, es uno de los ejecutivos más jóvenes del equipo directivo, la misma edad que tenía Cook cuando asumió el mando tras la salida de Steve Jobs.

Según el Financial Times, Apple no anunciará un nuevo CEO antes de su informe de resultados previsto para enero. No obstante, la designación podría concretarse en el primer semestre de 2026, lo que permitiría al nuevo liderazgo asentarse antes de la WWDC de junio y del lanzamiento del próximo iPhone en septiembre.

Un ‘ensayo’ para medir la reacción del mercado

El reporte también indica que la filtración sobre la posible jubilación de Cook podría ser parte de un ‘ensayo autorizado’ para evaluar la reacción de los inversores y del mercado. El reducido número de personas con conocimiento de este proceso sugiere una maniobra controlada por el círculo más cercano al CEO y la junta directiva.

El impacto inicial en los mercados fue mínimo: las acciones de Apple apenas variaron tras conocerse la información, lo que indicaría que los inversores ya anticipaban un eventual relevo. Cook, que cumplió 65 años este mes, habría expresado en 2021 su intención de no seguir al frente de la empresa hasta la próxima década, aunque continuaría vinculado al grupo durante el proceso de transición.