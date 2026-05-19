Japón está teniendo un problema sostenido de ataques y avistamientos de osos, y una de las respuestas más particulares llegó de la mano a una empresa de Hokkaido que fabrica un robot con forma de lobo para ahuyentar animales salvajes. El dispositivo, conocido como «Monster Wolf», multiplicó sus pedidos en 2026, mientras autoridades y trabajadores de los campos buscan formar para minimizar los encuentros peligrosos con fauna silvestre.

La empresa Ohta Seiki dijo que recibió cerca de 50 pedidos en lo que va del año, una cifra que normalmente equivale a las ventas de un año completo. Según explicó su presidente, Yuji Ohta, la producción es artesanal y los compradores deben esperar entre dos y tres meses para recibir el equipo debido al incremento de la demanda.

Un lobo robótico para espantar osos

El «Monster Wolf» no es nuevo. Fue desarrollado originalmente en 2016 para proteger cultivos de ciervos y jabalíes. Con el aumento de los incidentes con osos, el robot comenzó a instalarse también cerca de zonas residenciales, campos de golf, complejos turísticos y obras de construcción.

El dispositivo utiliza sensores infrarrojos para detectar movimiento. Cuando identifica la presencia de un animal, enciende luces LED rojas en los ojos, mueve la cabeza y reproduce sonidos fuertes que incluyen aullidos, voces humanas y ruidos electrónicos. Los fabricantes dicen que el ruido emitido puede escucharse hasta a un kilómetro de distancia.

Su estructura combina un armazón tubular con pelo artificial, parlantes, batería y paneles solares. El precio parte alrededor de los $4.000 dólares, dependiendo de la configuración del sistema.

Imágenes registradas por cámaras de seguridad mostraron a osos y jabalíes alejándose tras activar el robot lobo. Ohta Seiki señaló que el reconocimiento público sobre su efectividad aumentó a medida que crecieron las preocupaciones por la seguridad y por los daños a la agricultura.

Cifras récord de ataques y avistamientos

Obviando la apariencia de esta particular creación, el problema es real. Los datos oficiales citados por distintos reportes muestran que Japón atraviesa uno de sus períodos más complejos en relación con los osos. Entre 2025 y 2026, los animales causaron la muerte de 13 personas y dejaron más de 200 heridos, más del doble del récord anterior.

Además, el país registró más de 50.000 avistamientos de osos, una cifra que duplicó el máximo histórico previo. Los animales fueron vistos en pistas de aeropuertos, campos de golf, cercanías de escuelas, supermercados y lugares turísticos de aguas termales.

Las autoridades también incrementaron las capturas y sacrificios de estos animales. En el último registro citado, la cifra alcanzó 14.601 ejemplares, casi tres veces más que el año anterior.

¿Y por qué está pasando esto? Especialistas atribuyen el aumento de encuentros a varios factores, entre ellos el crecimiento de la población de osos y la disminución de habitantes en áreas rurales. También se mencionaron cambios climáticos y escasez de alimentos que empujaron a los animales hacia zonas urbanas y suburbanas.

Mientras la demanda continúa creciendo, Ohta Seiki trabaja en nuevas versiones del robot lobo. Ahora desarrollan un modelo con ruedas para perseguir animales o patrullar rutas específicas y evalúa incorporar cámaras con inteligencia artificial. También planean una versión portátil dirigida a excursionistas, pescadores y estudiantes.