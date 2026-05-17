El proyecto de centro de datos de Microsoft y G42 en Kenia está en problemas. Actualmente, se encuentra con retrasos por desacuerdos con el gobierno sobre el suministro eléctrico y las garantías de capacidad energética necesarias para operar la instalación, según informó Bloomberg. El plan contempla una infraestructura de hasta 1 gigavatio (GW), una demanda que, de acuerdo con el presidente William Ruto, obligaría a «apagar la mitad del país» para mantener el funcionamiento del complejo.

Este centro de datos fue anunciado en mayo de 2024 durante la visita oficial de Ruto a Washington. El proyecto conlleva construir una nueva región de nube de Azure en África Oriental mediante energía geotérmica en la zona de Olkaria, en el Valle del Rift, con una primera etapa de 100 megavatios (MW) y una expansión posterior hasta alcanzar 1 GW.

Kenia cuestiona la capacidad eléctrica del proyecto

El país africano dispone actualmente de una capacidad eléctrica instalada de entre 3.000 y 3.200 MW, mientras que la demanda máxima nacional alcanzó 2.444 MW en enero de este año. Bajo esas cifras, la instalación completa consumiría cerca de un tercio de toda la capacidad energética de Kenia.

Incluso la primera fase prevista generó dudas entre las autoridades. El complejo geotérmico de Olkaria produce alrededor de 950 MW en total, por lo que destinar 100 MW adicionales al centro de datos implicaría absorber una parte relevante de la generación disponible en la zona.

El secretario principal del Ministerio de Información de Kenia, John Tanui, declaró a Bloomberg que el proyecto no fue cancelado y que las conversaciones continúan. El funcionario señaló que el tamaño de la infraestructura todavía «requiere cierta estructuración» antes de avanzar.

Las negociaciones también se complicaron por las exigencias de Microsoft relacionadas con pagos anuales garantizados por capacidad energética, según el reporte original citado por los demás medios. Paralelamente, las autoridades mantienen conversaciones sobre un proyecto alternativo de 60 MW junto al desarrollador local EcoCloud.

Microsoft y G42 mantienen planes en África

El centro de datos en Kenia iba a convertirse en la primera gran instalación desarrollada conjuntamente por Microsoft y la firma emiratí G42, después de que los estadounidenses invirtieran 1.500 millones de dólares en la compañía durante 2024.

Ese acuerdo se produjo luego de que G42 aceptara retirar equipos de Huawei y reducir sus vínculos tecnológicos con empresas chinas bajo presión de Estados Unidos. Como parte de la operación, el presidente de Microsoft, Brad Smith, se incorporó al directorio de G42.

Mientras continúan las discusiones sobre el suministro eléctrico, Huawei amplió su presencia en Kenia con el lanzamiento de un nuevo servicio de fibra óptica junto a Safaricom, el principal operador de telecomunicaciones del país.

Este caso una vez más refleja las crecientes exigencias energéticas de los centros de datos vinculados a inteligencia artificial. Microsoft prevé un gasto de capital de 190.000 millones de dólares en 2026 y añade aproximadamente 1 GW de capacidad de centros de datos cada tres meses a nivel global, mientras distintos proyectos en otros países enfrentan retrasos por limitaciones en la infraestructura eléctrica.