Microsoft confirmó que Outlook Lite dejará de funcionar en Android a finales de mayo de 2026, lo que afectará a los usuarios que aún utilizan esta versión ‘ligera’ del servicio de correo. La decisión pone fin a una aplicación lanzada en 2022 para dispositivos con recursos limitados y es una transición final hacia la app principal de Outlook en celulares y tabletas.

Oficialmente, la compañía fijó el cese del servicio entre el 25 y el 26 de mayo de 2026, según distintas confirmaciones recogidas en los reportes, incluyendo la web de soporte de Microsoft. A partir de esa fecha, la app perderá funcionalidad para los usuarios existentes, aunque las cuentas y datos seguirán accesibles desde otras plataformas.

El fin de Outlook Lite en Android

Para quienes no saben, Outlook Lite fue creada para teléfonos Android con poco almacenamiento y conexiones lentas, con una experiencia simplificada respecto a la aplicación principal. Sin embargo, el avance del hardware y la mejora en la conectividad redujeron la necesidad de este tipo de versiones, lo que llevó a Microsoft a retirar progresivamente su soporte.

El cierre no fue repentino. La compañía ya había anunciado en 2025 que la app sería eliminada de Google Play en octubre de ese año, bloqueando nuevas descargas desde entonces. La fecha de mayo de 2026 establece ahora el cierre definitivo de su funcionamiento.

¿Qué pasará con los usuarios?

Quienes aún utilicen esta aplicación podrán seguir accediendo a sus correos, calendarios y archivos, iniciando sesión en la app estándar, Outlook para Android, que continuará activa. Además, la propia app Lite incluye opciones para redirigir a la descarga de la versión principal desde la tienda de Google.

Aunque la aplicación no se eliminará automáticamente de los dispositivos, dejará de permitir el acceso a su contenido, lo que obliga a migrar a otras alternativas. Microsoft también recomendó el uso de su aplicación principal para mantener una experiencia completa y con soporte actualizado.

Y si no quieres seguir con la app de Microsoft, hay otras alternativas de terceros que de igual forma trabajan con Outlook. Por ejemplo: Spark, Edison Mail o BlueMail.