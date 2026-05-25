Epic Games mostró por primera vez material de Unreal Engine 6 durante el Rocket League Championship Series Paris Major, donde Psyonix presentó un adelanto de una nueva versión de Rocket League con mejoras visuales y un rediseño gráfico del juego. El adelanto también incluyó el nuevo logotipo púrpura del motor y confirmó que las imágenes fueron capturadas «en tiempo real dentro del juego».

La demo es un cambio importante para Rocket League, que desde su lanzamiento en 2015 seguía funcionando sobre Unreal Engine 3. Aunque Epic Games compró Psyonix en 2020 y convirtió el título en free-to-play, el juego había mantenido su estructura y tecnología base prácticamente intactas durante más de una década.

Rocket League es la primera vitrina de Unreal Engine 6

El teaser mostrado en París mostró autos con reflejos más definidos, escenarios con mayor detalle visual y nuevas animaciones durante las jugadas aéreas. Tanto Epic Games como Psyonix evitaron profundizar en las diferencias técnicas entre Unreal Engine 6 y versiones anteriores, pero el video sirvió como la primera demostración pública de un juego funcionando sobre este nuevo motor.

Según lo mostrado en el evento, Rocket League será uno de los primeros proyectos en dar el salto desde Unreal Engine 3 directamente a Unreal Engine 6, una transición importante considerando la antigüedad de la tecnología utilizada hasta ahora por el juego.

La presentación también sorprendió por el título elegido para exhibir el motor. Distintos medios destacaron que Fortnite parecía el candidato más evidente para mostrar la nueva tecnología de Epic Games, especialmente porque el juego suele funcionar como plataforma de pruebas para nuevas herramientas y funciones del ecosistema Unreal. Sin embargo, la compañía optó por Rocket League para enseñar las primeras imágenes del motor en funcionamiento.

Mira el momento a continuación:

Hasta ahora, Epic Games había entregado muy pocos detalles sobre Unreal Engine 6. Parte de la información conocida provenía de comentarios previos del CEO Tim Sweeney, quien había dicho que el desarrollo del nuevo motor seguía en marcha y todavía requería tiempo antes de su lanzamiento oficial.

Qué se sabe del salto a Unreal Engine 6

El video publicado no incluyó una fecha de lanzamiento para Unreal Engine 6 ni para la actualización de Rocket League. Tampoco se explicaron cambios específicos en jugabilidad, rendimiento o nuevas funciones asociadas al motor.

Aun así, Epic Games confirmó que todo el material mostrado correspondía a imágenes generadas directamente dentro del juego, algo que varios compararon con la presentación original de Unreal Engine 5. En ese caso, Epic utilizó una demo técnica diseñada exclusivamente para exhibir capacidades gráficas, mientras que ahora eligió un título ya existente y operativo.

El cierre del video también dejó otra pista sobre los planes de Epic Games. Según lo observado por creadores de contenido especializados en Fortnite, el teaser sugirió que la compañía podría integrar Fortnite, Rocket League y otros títulos dentro de una aplicación centralizada o un hub compartido.