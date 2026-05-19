Fortnite volvió a estar disponible en la App Store de casi todo el mundo, según confirmó Epic Games, en un nuevo capítulo de la teleserie judicial que mantiene con Apple desde 2020 por las comisiones y restricciones en iOS. La compañía de videojuegos restableció el acceso global al Battle Royale en dispositivos Apple, aunque el regreso todavía no se concretó en Australia, donde el conflicto legal sigue en proceso.

La reaparición de este videojuego llega después de que Apple reconociera ante la Corte Suprema de Estados Unidos que reguladores de distintos países siguen de cerca el caso para definir qué nivel de comisión puede cobrar la App Store en otros mercados. Epic dijo que esa declaración influyó directamente en su decisión de relanzar Fortnite en los móviles de Apple y esperan que los tribunales obliguen a los de Cupertino a transparentar los costos.

Continúa la disputa con Apple, pero Fortnite regresa

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, describió el regreso como «el comienzo del fin del Apple Tax en todo el mundo» y aseguró que la empresa continuará impugnando las políticas de la App Store relacionadas con métodos de pago y tiendas alternativas. La compañía acusó a Apple de mantener prácticas «anticompetitivas» y de eludir regulaciones aprobadas en regiones como la Unión Europea, Japón y Reino Unido mediante tarifas, advertencias y requisitos adicionales.

Recordemos que Fortnite había regresado a la App Store de Estados Unidos en mayo de 2025, después de casi cinco años fuera de iOS tras una orden judicial. Y ahora, Epic, también vinculó la decisión con el proceso en curso sobre las comisiones de la App Store. Ellos dicen que confían en que, una vez que Apple deba revelar cómo calcula sus tarifas, otros gobiernos no permitirán mantener lo que describen como «junk fees» dentro del ecosistema de los móviles.

Australia sigue fuera del despliegue global de Fortnite

Australia quedó como la única gran excepción en el regreso mundial de Fortnite a iOS. ¿Por qué? Epic explicó que un tribunal australiano ya determinó que varias condiciones impuestas por Apple a los desarrolladores son ilegales, pero indicó que la compañía sigue aplicándolas.

Según Epic, no puede volver a operar en la App Store australiana «bajo un acuerdo de pagos ilegal» y deberá esperar una nueva decisión judicial o un cambio de condiciones por parte de Apple antes de volver a publicar el juego en ese país.