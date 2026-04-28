El sistema de DRM en juegos digitales de PlayStation está molestando a más de uno por los reportes de usuarios de PS4 y PS5 que detectaron una verificación obligatoria cada 30 días para mantener activas sus licencias. Una medida que puede impedir correr los títulos si la consola no se conecta a Internet dentro de ese plazo y afecta principalmente a compras recientes.

Los primeros casos surgieron después de una actualización del sistema realizada en marzo. A partir de entonces, jugadores comenzaron a notar cambios en la validación de sus juegos digitales, con indicios de que esta comprobación se aplica solo a títulos comprados después de esta actualización en particular.

Verificación DRM en juegos digitales de PlayStation

Las pruebas coinciden en que los juegos comprados recientemente incluyen un sistema de verificación DRM que exige conexión online al menos una vez cada 30 días. Si ese período se cumple sin conexión, el acceso al juego se bloquea hasta que se realiza una nueva validación.

Este mecanismo no elimina el contenido de la cuenta, pero restringe su uso de forma temporal. Además, funciones como establecer una consola como principal no evitan esta condición, lo que limita el uso sin conexión incluso en juegos individuales.

En PS4, algunos usuarios pueden revisar detalles del período de validez directamente en la información del juego, donde aparecen datos como fecha de inicio, término y tiempo restante.

Hugely terrible DRM has now been rolled out to all PS4 and PS5 digital games. Every digital game you buy now requires an online check-in every 30 days. If you buy a digital game and don't connect your console to the internet for 30 days, your license will be removed. pic.twitter.com/23gU16CIkx — Lance McDonald (@manfightdragon) April 25, 2026

Pruebas y versiones contradictorias

Distintas pruebas realizadas por usuarios y creadores de contenido confirmaron el comportamiento al simular la expiración del plazo. Al superar los 30 días sin conexión, ciertos títulos digitales mostraron errores que impiden su ejecución al no poder completar la verificación DRM en los servidores.

Estas pruebas también indican que los juegos adquiridos antes del cambio no presentan esta restricción, lo que sitúa su aplicación en compras posteriores a mediados de abril de 2026.

En paralelo, respuestas del soporte de PlayStation entregaron versiones distintas sobre el funcionamiento del sistema. Algunos mensajes indicaron que la comprobación es parte de una medida aplicada a nuevas compras digitales, mientras que otros señalaron que no existe un cambio oficial en la política.

Hasta ahora, Sony no hizo una declaración que confirme si esta verificación DRM corresponde a una función intencional, un error o una implementación en evaluación.