Apple arrancó la WWDC 2026 presentando la renovación más profunda a su estrategia de inteligencia artificial desde que anunció Apple Intelligence el 2024. La compañía mostró «Siri AI», una nueva versión de su asistente impulsada por modelos Gemini de Google e integrada en iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate y el resto de sus plataformas, junto con cambios en búsqueda, productividad, control parental, edición de imágenes y rendimiento del sistema.

La presentación también fue la última WWDC de Tim Cook como CEO antes del traspaso programado del cargo a John Ternus el 1 de septiembre. Apple centró gran parte del evento en responder a los retrasos que afectaron el despliegue de su estrategia de IA durante los últimos dos años y en mostrar cómo Siri AI pasará a ocupar un rol central dentro de su ecosistema.

Siri AI: el eje de iOS 27 y Apple Intelligence

Sin duda, la principal novedad fue Siri AI. Apple lo describió como una versión completamente renovada del asistente, incorporando una interfaz propia tipo chatbot, permitiendo mantener conversaciones continuas, acceder a historiales de interacción y utilizar información procedente de distintas aplicaciones para responder solicitudes con mayor contexto.

Según las demostraciones hechas en la keynote, Siri AI podrá actuar sobre el contenido que aparece en pantalla, analizar documentos, generar texto e imágenes, ayudar con tareas de planificación, responder preguntas sobre fotografías y utilizar información almacenada en apps como Mensajes, Calendario, Notas o Mail.

La integración con la cámara y las funciones de inteligencia visual también ganan protagonismo. Ahora podrás apuntar con el iPhone hacia objetos, documentos o escenas y consultar información contextual mediante Siri AI. La función llegará además a Vision Pro y estará integrada en otras plataformas del ecosistema.

Apple confirmó que Siri AI estará disponible inicialmente en inglés y que funcionará en dispositivos compatibles con Apple Intelligence. También dijeron que la nueva experiencia no llegará de inmediato a iPhone y iPad en la Unión Europea, una situación que atribuyó a exigencias derivadas de la Ley de Mercados Digitales (DMA), aunque sí estará disponible allí en macOS, watchOS y visionOS. En China pasa una situación similar por las regulaciones locales.

Junto a Siri AI, Apple sumó nuevas capacidades de Apple Intelligence. Entre las funciones anunciadas están las respuestas inteligentes en Mensajes y Mail, creación y edición de eventos mediante lenguaje natural, generación de atajos en Shortcuts a partir de instrucciones escritas, organización automática de pestañas en Safari y monitoreo de cambios en páginas web.

También se incorporan nuevas herramientas para Passwords, que podrán actualizar credenciales comprometidas con un solo toque, además de mejoras de accesibilidad impulsadas por IA, incluyendo descripciones más detalladas de imágenes y nuevas opciones de interacción mediante voz.

Más rendimiento, cambios en Liquid Glass y nuevos controles parentales

Aunque Apple mantuvo Liquid Glass, como les dijimos hace unas semanas, reconoció implícitamente parte de las críticas recibidas y añadió un control de opacidad que permitirá ajustar el nivel de transparencia de la interfaz. La modificación estará disponible en iOS 27, iPadOS 27 y macOS Golden Gate.

La empresa también anunció mejoras de rendimiento en todo el sistema. Entre las cifras presentadas destacan aplicaciones que se abrirán hasta un 30 % más rápido, fotografías que aparecerán hasta un 70 % antes en la biblioteca y transferencias AirDrop hasta un 80 % más rápidas. Además, se optimizó la gestión del procesador para mejorar la experiencia en modelos antiguos.

En línea con esas mejoras, iOS 27 mantendrá compatibilidad con todos los dispositivos que ejecutan iOS 26, incluido el iPhone 11. Apple afirmó que será la actualización de iOS disponible para la mayor cantidad de usuarios hasta la fecha.

La búsqueda también recibió una actualización importante. Apple reconstruyó la infraestructura que impulsa Spotlight, Mail y Fotos para acelerar la indexación de contenido y mejorar los resultados. La compañía dijo que los nuevos archivos comenzarán a ser catalogados prácticamente de inmediato.

Por otro lado, la aplicación Fotos incorporará las nuevas herramientas Reframe, Extend y una versión mejorada de Cleanup, destinadas a modificar perspectivas, expandir imágenes más allá de sus bordes originales y eliminar elementos no deseados mediante IA generativa.

Finalmente, Apple dedicó una gran parte de la presentación a controles parentales. Los nuevos sistemas permitirán a los padres decidir con mayor precisión qué aplicaciones, sitios web y contactos pueden utilizar los menores, además de establecer horarios de uso, límites específicos y mecanismos de aprobación para descargas, compras y navegación web.

Vuelve a mirar todo el keynote principal en el video de a continuación: