Según información del boletín Power On del periodista Mark Gurman de Bloomberg, Apple mantendría el diseño Liquid Glass en iOS 27. Además, no prevé cambios importantes en su interfaz y el software que Apple presentará previsiblemente en WWDC 2026 priorizará mejoras de rendimiento y estabilidad, mientras el diseño visual presentado el año pasado continuará vigente.

El informe señala que las versiones internas de iOS 27 y macOS 27 no muestran cambios en este lenguaje visual basado en transparencias. Aunque el diseño generó críticas por problemas de legibilidad en algunos elementos, Apple simplemente no planea reemplazarlo a corto plazo, en parte porque su desarrollo requirió años de trabajo.

Un diseño que no se irá próximamente

Liquid Glass, presentado como parte del rediseño de iOS en 2025, trae menús, iconos y widgets translúcidos que simulan un efecto de vidrio. Desde su lanzamiento, el diseño generó opiniones divididas entre usuarios y desarrolladores, principalmente por la visibilidad de ciertos elementos de la interfaz.

Pese a esas críticas, el reporte indica que Apple optará por un enfoque gradual. Según Gurman, la interfaz de usuario no será reemplazada de forma inmediata y la compañía anticiparía «años de mejoras progresivas» en lugar de un rediseño completo.

Posible control para ajustar la intensidad de Liquid Glass

Apple trabajaría en nuevas opciones de personalización. Entre ellas podría aparecer un control deslizante a nivel del sistema que permitiría modificar la intensidad del efecto de vidrio en toda la interfaz.

Durante el desarrollo de iOS 26, la empresa intentó implementar esta función de forma global, pero encontró dificultades técnicas para aplicarla simultáneamente en elementos como carpetas de aplicaciones, la pantalla de inicio y las barras de navegación. Hasta ahora, un control similar solo se utiliza en el reloj de la pantalla de bloqueo.

Si Apple logra extender ese ajuste a todo el sistema en iOS 27, los usuarios podrían modificar con mayor precisión el nivel de transparencia del diseño.

Las versiones recientes del sistema ya incorporaron algunos cambios en esa dirección. iOS 26.1 añadió una opción para modificar la apariencia mediante un modo «Tinted», mientras que iOS 26.4 incorporó la posibilidad de desactivar los resaltados de Liquid Glass. Estas funciones se suman a otras configuraciones de accesibilidad, como «Increase Contrast» y «Reduce Transparency», que alteran el aspecto de la interfaz para mejorar la legibilidad.